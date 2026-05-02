Zagreb razbio Nexe i zakazao povijesni okršaj sa Sesevetama u finalu hrvatskog prvenstva

Epilog je to 10. kola Lige za prvaka, u kojem je Zagreb u Kutiji šibica svladao Nexe, dok su Sesvete remizirale s Goricom i time osigurale povijesni plasman u finale.

Uoči posljednjeg kola Zagreb je već osigurao prvo mjesto, dok se za drugog finalista vodila borba između Sesveta i Nexea. Našičanima je trebala pobjeda ili barem bod protiv Zagreba, ali su Sesvete ranije osvojile ključni bod u remiju Gorice i tako osigurale finale.

U Kutiji šibica Nexe je protiv Zagreba tražio pobjedu, no domaćin je nakon početnog otpora preuzeo kontrolu i na poluvrijeme otišao s vodstvom 19:15. U nastavku je Zagreb serijom 5:1 slomio utakmicu i na kraju slavio 34:26.

Sesvete tako slave najveći uspjeh u klupskoj povijesti, dok se Nexe okreće završnici sezone i Europskoj ligi, gdje ih čeka dvoboj s Kielom, kao i završnica domaćeg Kupa. U polufinalu Kupa Nexe će igrati protiv Gorice, dok drugi par čine Zagreb i Ribola Kaštela.