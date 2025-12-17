Červar za SK: Sigurno je da Hrvatska razmišlja o medalji na Euru

Podijeli :

Sport Klub

Preduvjet rezultata su dvije stvari, koje su ključne za mene: Proaktivan pristup i kreativno razmišljanje. To su ključni faktori uspjeha u kolektivnim sportovima, a pogotovo u rukometu.

Sredinom siječnja iduće godine kreće 17. po redu Europsko rukometno prvenstvo, koje se održava u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj. O očekivanjima Hrvatske, grupnoj fazi, činjenici da skoro šest godina nismo osvojili medalju na europskoj smotri, Francuskoj, Daguru Sigurdssonu i Domagoju Duvnjaku je za Sport Klub govorio Lino Červar.

Kakva su očekivanja od naših na Euru (nalazimo se u grupi sa Gruzijom, Nizozemskom i domaćinom Švedskom)?

“Ne možemo se požaliti na ždrijeb, ali nijednog suparnika ne smije se podcijeniti. U našoj skupini ravnopravan suparnik je Švedska. Objektivno, mi bismo morali dobiti Gruziju i Nizozemsku. To nije sporno i sigurno je da razmišljamo o visokom plasmanu, odnosno medalji. Prognoze su jedno, ali vidjet ćemo što će biti na prvenstvu. Ovo prvenstvo je zahtjevno zato što se smatra da je Euro jači od svjetske smotre. Svaki Euro bio je iznimno težak, a mi smo tri puta bili doprvaci. Mislim da u drugom krugu imamo suparnike, koje možemo pobijediti i iskoristiti da idemo u borbu za medalju. To je realno za očekivati s obzirom na ždrijeb.”

Tvrdite da smo Švedska i mi glavni kandidati za prolaz u drugi krug te bi se trebalo dogoditi iznenađenje da Gruzija i Nizozemska pomrse račune.

“Da, to je objektivno da smo Šveđani i mi favoriti. To je svakome jasno, ali ne znači da podcjenjujemo Nizozemce koji gaje brz rukomet. Ulaganje u rukomet je veliko i to se vidi na rezultatima, ali objektivno smo mi favoriti.”

Na zadnja dva Eura ostali smo bez medalje, odnosno ispali u drugom krugu. Možemo li na ovom Euru prekinuti negativan niz (zadnja medalja osvojena još 2020.)?

“Preduvjet rezultata su dvije stvari, koje su ključne za mene: Proaktivan pristup i kreativno razmišljanje. To su ključni faktori uspjeha u kolektivnim sportovima, a pogotovo u rukometu. Meni je bilo jako žao što smo na Svjetskom prvenstvu 2023. bili eliminirani u drugom krugu. Mislim da smo tamo imali jednu igru, koju smo prezentirali protiv Danske i koja bi trebala biti budućnost našeg rukometa. Imamo reprezentaciju, koja je sastavljena od dosta mladih igrača nakon oproštaja onih velikih. Mislim da bi mogli postići rezultat, a proaktivna igra i kreativnost odgovaraju mentalitetu naše reprezentacije. Ako provedemo takvu ideju igre, mogli bi biti opasni za svakoga. Pogotovo za Skandinavce, koji su promijenili rukomet prije tri godine odnosno donijeli nova pravila igre. Rukomet je najbrži sport zbog brzine i tranzicije te jači od košarke i nogometa. Vrijeme napada je ograničeno i mora se brzo pucati na gol ili suci oduzimaju loptu te od toga slijedi tranzicija. To je trenutačno glavna karakteristika današnjeg rukometa.”

Branitelj naslova je Francuska. Po vama, može li obraniti ili će ga netko drugi osvojiti?

“Ako pratite rukomet u Francuskoj, imao je zlatnu generaciju odnosno doba vedeta poput Karabatića, Omeyera i ostalih. Oni igraju starinski rukomet, koji je prevaziđen. To se vidi po nastupima PSG-a i Nantesa u Ligi prvaka. Njihov rukomet neće moći pobijediti Skandinavce. Mislim da Francuska ima veliki odabir igrača i mogla bi sastaviti reprezentaciju, ali mora promijeniti sustav igre. Potencijalno ima jaku reprezentaciju, ali nema sustav igre. Ako bude igrala malo drugačije, mogla bi biti jako opasna. To se vidjelo na zadnjem Svjetskom prvenstvu u kojem je bila prvi favorit uz Dansku. Francuska je u krugu, ali ne vidim je ako bude igrala isto kao na svjetskoj smotri odnosno sa istim sustavom igre i trenerom. To će malo teže ići, ali glavni kandidat za osvajanje je Danska.”

Kako vam se čini Sigurdsson na mjestu izbornika Hrvatske, koji je došao prošle godine?

“O njemu mislim pozitivno. Mislim da trenere nosi rezultat, ali drugi problem koji treba postići je opterećenje i igranje za reprezentaciju. Trebamo pokazati da srebro sa Svjetskog prvenstva nije slučajno, što znači da moramo imati kontinuitet rezultata na europskoj ili svjetskoj smotri i Olimpijskim igrama. Mislim da imamo mladu reprezentaciju i sve preduvjete da bi mogli dobiti konstantu, a prva potvrda mora biti na Euru u smislu rezultata. To je opterećenje za svaku reprezentaciju i svakog izbornika te sa pozitivne strane moramo gledati njega te dati podršku za Euro.”

Koliko će nam nedostajati Duvnjak, koji se oprostio od reprezentacije i koji nas je nosio do srebra na zadnjem Svjetskom prvenstvu?

“Ono što me raduje jest da je produžio ugovor sa Kielom. Mislim da je kao kapetan dao veliki doprinos za reprezentaciju, odnosno sa kvalitetom igre, ponašanjem i razumijevanjem kao kapetan. Otišao je kao pozitivan duh reprezentacije, ali mislim da je nova generacija na dobrom putu. Izabran je dobar kapetan, a Martinović mi djeluje kao smirena osoba koja širi pozitivu oko sebe i to je vrlo bitno. Generacijski je blizu sa ostalim igračima i mislim da je on dobra kompozicija reprezentacije.”