Červar za SK: RK Zagreb bi trebao imati svoju dvoranu, a ne da igra u Areni s besplatnim kartama

Martin Rose / Staff

Zagreb se u Aalborgu časno i hrabro oprostio od elitnog klupskog rukometnog natjecanja. Velimir Petković nije ponovio ono što je kreirao njegov prethodnik Andrija Nikolić, a to je plasman među prvih šest u poretku grupne faze. Zadnji europski suparnik je Kielce i nudi se prilika da se pobjedom dostojanstveno oprosti od Lige prvaka.

Lino Červar je za Sportklub analizirao sraz s Aalborgom. Dotaknuo se činjenice da nije ponovljen uspjeh, koji se dogodio u prošloj sezoni. Isto tako osvrnuo se na Kielce i njegov nastup protiv Nantesa.

Kako ste vidjeli poraz Zagreba, koji znači oproštaj od Lige prvaka za ovu sezonu?

“Nema se što puno reći. Zagreb je bio oslabljen zbog povreda, a dečki koji su igrali pokušali su dati svoj maksimum. Međutim, utakmica nije baš odlučila što će biti. Prethodno su se izgubila dva boda s Kolstadom, koja su bila važna. Bilo je teško pobijediti Aalborg u gostima, a rezultat je više-manje bio očekivan. Zagreb je igrao hendikepiran i sigurno da je to bila situacija u kojoj se morao napraviti podvig u smislu prolaza dalje. Činjenica je da smo ostali zadnji u Ligi prvaka.”

Zagreb nije uspio ponoviti uspjeh iz prošle sezone, a to je prolaz u nokaut-fazu.

“Ne mislim da zbog toga trebati dizati alarm. Mislim da je jako važno kako se Hrvatska vratila u vrh svjetskog rukometa. Moramo znati i svakome mora biti jasno da uspjeh reprezentacije ponovno dovodi djecu na rukomet te da dolazi do nove motivacije u klubovima. Moramo gledati da se sve radi u korist reprezentacije, koja je postigla rezultat i sada treba zadržati razinu. Što se klubova tiče, trebamo ih malo osnažiti s obzirom da se puno njih ugasilo u Hrvatskoj. To je trenutak u kojem se ide vrlo intenzivno u ulaganje u rukomet i sportove općenito kako bismo privukli djecu da se bave kolektivnim sportovima. Smatram da je to najveća socijalizacija mladih ljudi jer to je vrijednost kolektivnog sporta.”

Oproštajna utakmica bit će protiv Kielcea u zagrebačkoj Areni.

“Po meni, Kielce je zapravo jedan primjer pogrešne politike koja posebno vlada u istočnoj Europi. Potrošio je milijune eura u zadnjih deset godina, a samo jednom osvojio je Ligu prvaka. Sada se vidi da novaca nema, a puno igrača je otišlo. Ovisi o braći Dušebajev, a tu je naš Karačić. Praktički nema ništa drugo, a to znači pad rukometa u klubu koji je uvijek imao visoke ambicije. Pogledajte Dinamo Bukurešt, koji će vrlo brzo ispucati lovu i koji će opet ići na neke razine s obzirom da ima strane igrače. Ne vjerujem u klupske politike, koje se žele utrkivati s Barcelonom ili ekipama, koje imaju mnogo veće proračune i koje su na nekoj drugoj razini. Mislim da je to trošenje novaca bez potrebe i da mi trebamo iskoristiti priliku da uvijek divergentno razmišljamo. Ne treba uzimati primjer od onih, koji troše novce nego da pametno trošimo novac. To se odnosi na našu djecu i naše trenere te da su djeca što više u rukometu. Tu je osnaživanje klubova, a pogotovo onih malih. Provincija je uvijek dala igrače u metropolu kako bi studirali i igrali rukomet. To je naš pristup, a uz to tu je proizvodnja igrača i stvaranje što više masovnosti u našem sportu. Mislim da to treba biti naš cilj, a ne da nerealno i nestvarno pariramo ekipama kao što je Barcelona. Iako, Španjolske više nema u vrhu svjetskog rukometa jer s kupovanjem igrača zapostaviš domaće igrače. Primjer je Portugal, koji puno ulaže u svoju djecu. Igrači s 18 ili 19 godina već izrastaju, a to znači da se mora preispitati i vidjeti rad s mlađim dobnim kategorijama odnosno kako bi se postigao vrhunski rezultat. Bez djece i masovnosti je vrlo teško napraviti vrhunski rezultat na nacionalnoj razini.”

Je li vas iznenadio rezultat Kielcea protiv Nantesa?

“Nije, to se moglo očekivati jer Nantes nije čudesna momčad. Vidite kako je Paris Saint-Germain pao u kvaliteti, a dokaz tome je odlazak igrača. Po meni, to nije sustavni rad. Kielce ima dosta stranaca, iako je sve na braći Dušebajev. U Zagrebu ima dosta takvih slučajeva što se igrača tiče. Nemam ništa protiv stranih igrača. Uvijek gledam da ih ima što manje, da oni čine razvoj kvalitete momčadi i da doprinesu što boljoj kvaliteti, a ne da su ispod naše kvalitete ili na istoj razini jer onda je bolje dati šansu našim igračima.”

Pošto je Zagreb izgubio sve šanse za prolaz, može li ova sezona u Ligi prvaka proglasiti uspješnom?

“Ako si zadnji, sigurno nije uspješna. Zagreb bi trebao imati svoju dvoranu, a ne da igra u dvorani koja besplatno uzima ljude. To nije rješenje, a Arena nije napravljena zbog toga. Tu su drugi veliki problemi i moramo imati hrabrosti da govorimo na otvoreni način kako bi pospješili rukomet te druge sportove.”