Bjelovar prvi put od samostalnosti ugošćuje hrvatske rukometašice

Kolektiff images via HRS

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija odigrat će u četvrtak, 5. ožujka u 17 sati kvalifikacijsku utakmicu trećeg kola za EHF EURO 2026. protiv Francuske u Bjelovaru, prvi put od hrvatske samostalnosti na domaćem terenu u tom gradu.

Utakmica će se igrati u rasprodanoj Dvorani europskih prvaka, koja je u potpunosti obnovljena ulaganjem od gotovo četiri milijuna eura. Gradonačelnik Hrebak na tiskovnoj konferenciji u srijedu istaknuo je da su radovi na dvorani završeni u posljednji trenutak, a da nitko od radnika nije omeo trening reprezentacije.

“Grad Bjelovar je počeo s pripremama izgradnje nove rukometne arene koja će imati preko 4000 mjesta. Grad rukomet to zaslužuje”, najavio je Hrebak dodavši da taj grad u sportsku infrastrukturu u ovom trenutku ulaže ukupno više od 100 milijuna eura.

Direktor marketinga Hrvatskog rukometnog saveza Silvijo Njirić pojasnio je da je domaćinstvo Bjelovaru izvorno bilo planirano za travanj, no na inicijativu gradonačelnika Hrebaka odlučeno je da se utakmica odigra u obnovljenoj dvorani već u ožujku.

“Ostala je dilema hoće li dvorana biti gotova. Bio sam i ja u stresu, pogotovo prije pet ili šest dana kad smo prolazili nedovršenim prostorima. Danas kad sam došao i prošao sve, mogu samo uputiti veliku zahvalu gradonačelniku i svima koji su dali sve od sebe”, rekao je Njirić.

Izbornik Obrvan naglasio je da hrvatska reprezentacija u Bjelovar dolazi bez pet igračica koje su nastupale na Svjetskom prvenstvu, zbog ozljeda.

“S obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, dat ćemo svoj maksimum uz pomoć publike i podrške koji očekujemo u dvorani”, rekao je Obrvan, koji je Francusku opisao kao fizički zahtjevnu reprezentaciju s iznimnom kvalitetom na svim pozicijama. Kapetanica Milosavljević ocijenila je da bi odsutnost pritiska mogla biti prednost.

“Kako nemamo pritiska, možemo zapravo uživati u utakmici i u atmosferi te dati sve od sebe. Lopta je okrugla, sport je takav, nikad se ne zna”, rekla je Milosavljević. Obje reprezentacije u skupinu ulaze s četiri boda, nakon pobjeda nad Finskom i Kosovom, pa će četvrtkova utakmica imati važnu ulogu u borbi za prvo mjesto u skupini.

Na završnicu Europskog prvenstva, koje se od 3. do 20. prosinca održava u Poljskoj, Rumunjskoj, Turskoj, Češkoj i Slovačkoj, plasiraju se po dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od šest skupina te četiri najbolje trećeplasirane. Uzvrat se igra u nedjelju, 8. ožujka u Metzu od 16.30 sati.