Dođite u Neorić na humanitarni spektakl – Rumble in the Jungle 8

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Neorić će po prvi put ugostiti međunarodni humanitarni spektakl "Rumble in the Jungle 8 – Muaythai Edition". U nedjelju, 2. kolovoza 2026. godine, s početkom u 20:00 sati, otvoreno sportsko igralište u Neoriću po prvi će put biti domaćin borilačkog spektakla Rumble in theJungle 8 – Muaythai Edition.

Neorić će po prvi put ugostiti međunarodni humanitarni spektakl “Rumble in the Jungle 8 – Muaythai Edition”. U nedjelju, 2. kolovoza 2026. godine, s početkom u 20:00 sati, otvoreno sportsko igralište u Neoriću po prvi će put biti domaćin borilačkog spektakla Rumble in the

Jungle 8 – Muaythai Edition. Riječ je o osmom izdanju manifestacije koja se prethodnih godina održavala na drugim lokacijama, a ove godine prvi put dolazi u Neorić, donoseći vrhunski sport, humanost i promociju Dalmatinske zagore. Sve u organizaciji kluba tajlandskog boksa Mornar Split uz potporu Hrvatskog saveza tajlandskog boksa.

Ovogodišnje izdanje imat će i međunarodni karakter. Uz najbolje hrvatske borce, u Neorić dolazi reprezentacija Crne Gore, kao i borci iz Slovenije te Bosne i Hercegovine, što potvrđuje sve veći ugled ove manifestacije u regiji. Ulaz na događaj je besplatan, a svi posjetitelji koji žele moći će ostaviti dobrovoljni prilog za Udrugu Down 21 Split, čime će podržati plemenitu humanitarnu akciju.

Publiku očekuju vrhunske Muaythai borbe, a među glavnim imenima večeri nastupit će domaći borac iz Neorića Jozo Stupalo, zatim Vito Stojčić, Andrej Ramljak i brojni drugi hrvatski i inozemni borci. Poseban gost večeri bit će poznati hrvatski pjevač Igor Cukrov, dok se očekuje dolazak velikog broja uglednih sportaša, sportskih djelatnika i osoba iz javnog života.

Cilj događaja je promovirati Muaythai, potaknuti djecu i mlade na bavljenje sportom, predstaviti ljepote Dalmatinske zagore te pokazati kako sport može biti snažan pokretač zajedništva, solidarnosti i humanosti. Organizatori pozivaju sve građane i ljubitelje sporta da u nedjelju, 2. kolovoza, dođu u Neorić i budu dio jedinstvenog međunarodnog sportskog i humanitarnog događaja. Neorić po prvi put postaje domaćin “Rumble in the Jungle”, a svi zajedno imamo priliku pokazati da sport spaja ljude, nadahnjuje zajednicu i čini dobro.