Obje hrvatske reprezentacije poražene na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu

U završnim utakmicama glavne faze Svjetskog prvenstva u rukometu na pijesku, koje se održava na zagrebačkom Jarunu, poraze su upisale hrvatska muška i ženska reprezentacija.

Rukometaši Njemačke svladali su Hrvatsku s 2-1 (12-24, 22-9, 9-8). Hrvatski igrači sjajno su otvorili susret i od prve minute nametnuli svoj ritam. Dominirali su u svim segmentima igre pa je takvo što rezultiralo s uvjerljivih 24-12 u prvom setu.

Nakon odlične predstave na startu hrvatska reprezentacija pokazala je potpuno drugačije lice u nastavku susreta. Dok je prvi set protekao u znaku hrvatske dominacije, drugi je u potpunosti pripao Njemačkoj pa su Nijemci upisali 22-9 pobjedu izjednačivši na 1-1. O pobjedniku je odlučilo raspucavanje u kojem su nijanse na kraju presudile u korist Njemačke. Karlo Grković s osam poena bio je najbolji hrvatski igrač.

Hrvatska se okreće četvrtfinalu gdje je očekuje dvoboj protiv Mađarske. Bit će to nova prilika za povratak na pobjednički put i nastavak borbe za odličja.

Hrvatska ženska reprezentacija poražena je od Nizozemske s 0-2 (16-26, 12-22) u posljednjoj utakmici glavne faze natjecanja. Unatoč porazu hrvatske reprezentativke već su ranije osigurale plasman u četvrtfinale.

Hrvatska nije dobro otvorila susret, a Nizozemke su od samog početka nametnule visoki ritam i preuzele kontrolu nad igrom. Niti u drugom setu Hrvatice nisu uspjele podići razinu igre. Nizozemska je nastavila igrati sigurno i disciplinirano, održavala rezultatsku prednost te bez većih problema privela susret kraju. Najučinkovitija u hrvatskim redovima bila je Dora Štrk sa šest osvojenih poena.

Suparnice Hrvatske u četvrtfinalu bit će poznate nakon završetka preostalih susreta glavne faze natjecanja, a hrvatska ekipa tada će krenuti u borbu za plasman među četiri najbolje reprezentacije na prvenstvu.