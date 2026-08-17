Osijek ga je prodao prije tri godine, sada će na njemu zaraditi gotovo milijun eura

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AP Photo/Sunday Alamba via Guliver

Mirlind Daku donio je Osijeku neočekivanu financijsku korist nakon velikog transfera u Rusiji. Albanski reprezentativac nedavno je napustio Rubin i za 11 milijuna eura prešao u moskovski Spartak, a dio tog iznosa pripast će i njegovom bivšem klubu.

Osijek će zahvaljujući klauzuli iz prethodnog transfera dobiti 980.000 eura. Spartak će odštetu Rubinu isplaćivati kroz rate, a Osječanima pripada deset posto razlike između tog transfera i iznosa koji su Rusi prije tri godine platili za Daku.

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Bijelo-plavi su albanskog napadača prodali Rubinu u ljeto 2023. godine za 1.2 milijuna eura fiksne odštete. Napadač je tada iza sebe imao odličnu sezonu na posudbi u slovenskoj Muri, za koju je u 33 nastupa zabio čak 22 gola.

Osijek je prilikom prodaje dogovorio i 10 posto od razlike vrijednosti njegova sljedećeg transfera. Budući da je Rubin sada od Spartaka dobio 11 milijuna eura, razlika iznosi 9.8 milijuna eura, a deset posto tog iznosa je upravo 980.000 eura.

Daku je u Rubinu proveo tri sezone i ostavio vrlo dobar trag. Za ruski klub nastupio je 93 puta, zabio 38 golova i upisao 13 asistencija. U Spartaku je već odigrao dvije utakmice i jednom asistirao.