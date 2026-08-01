Bronca za Hrvatsku! Braća Sinković treća na Europskom prvenstvu

Hrvatski olimpijci braća Valant i Martin Sinković osvojili su u subotu brončanu medalju u dvojcu na pariće na Europskom prvenstvu koje se održava u Vareseu.

Braća Sinković su u finalu dvojca na pariće zauzeli treće mjesto s vremenom 6:08.35. Srpska posada koju čine Martin Mačković i Nikolaj Pimenov osvojila je zlato s vremenom 6:04.45, dok su srebro osvojili Španjolci Caetano Xose Horta Pombo i Rodrigo Romero (6:06.22).

Povratak Sinkovića u dvojac na pariće započeo je na prvom ovosezonskom Svjetskom kupu u Sevilli, gdje su nakon četvrtog mjesta u kvalifikacijskoj skupini za jedno mjesto ostali bez plasmana u polufinale te natjecanje završili na 13. mjestu. Već dva tjedna poslije u Plovdivu pokazali su potpuno drukčije izdanje i osvojili zlato s vremenom 6:00.97, gotovo pet sekundi ispred najbližih suparnika. Time su postavili najbolje vrijeme u povijesti Svjetskih kupova i približili se vlastitom najboljem svjetskom vremenu od 5:59.72, koje drže još od 2014. godine.

Danas ranije su u finalu B dvojca nastupili braća Patrik i Anton Lončarić koji su zauzeli zadnje mjesto s vremenom6:37.79. U finalu C samca nastupio je i David Šain koji je bio treći s vremenom 7:10.53.

Danas u12.47 u finalu četverca na pariće za medalju se bori hrvatski četverac kojeg čine Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja.