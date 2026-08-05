Slavni plivač ostao bez doma u požaru

Južnoafrički plivač Chad le Clos kazao je kako je njegov dom u Cape Townu uništen u požaru u kojem je poginuo i jedan od njegovih susjeda.

Tridesetčetverogodišnjak je nedjelju postao najodlikovaniji sportaš u povijesti Igara Commonwealtha , osvojivši svoju 21. medalju na Igrama – broncu u muškoj štafeti 4×100 metara mješovito u Glasgowu.

No, slavlje je pokvarila vijest da je požar zahvatio njegovu stambenu zgradu u predgrađu Sea Point u Cape Townu.

“Trebalo mi je neko vrijeme da prihvatim ovu srceparajuću tragediju”, objavio je Le Clos na Instagramu. “U večernjim satima 30. srpnja, usred obaranja rekorda Commonwealtha svih vremena, u mojoj stambenoj zgradi izbio je požar koji se brzo proširio na moj dom. Nažalost, moj dom, u kojem živim više od desetljeća, izgorio je i nema više ništa za spasiti.“

Le Clos je također odao počast susjedu koji je poginuo u požaru i izrazio sućut obitelji i prijateljima žrtve. Rekao je da je Zaklada Chad le Clos pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za podršku stanovnicima pogođenim požarom.

Bronca u štafeti Južnoafrikanca bila je njegova treća medalja na Igrama 2026., nakon srebra u mješovitoj disciplini 4×100 mješovito i bronce u muškoj štafeti 4×100 m slobodno.

Njegov osvojeni broj medalja na turnirima Commonwealtha sada iznosi sedam zlatnih, pet srebrnih i devet brončanih na pet Igara, a započela je s njegovim debijem u Delhiju 2010. godine.

Le Clos je ostvario svoj proboj na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, gdje je pobijedio Amerikanca Michaela Phelpsa i osvojio zlato u disciplini 200 metara leptir. U svojoj karijeri osvojio je četiri olimpijske medalje i četiri naslova svjetskog prvaka.