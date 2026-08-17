Ipswich potrošio gotovo 50 milijuna eura na dva napadača

Trener Ipswicha Gary O'Neil doveo je u ponedjeljak Paragvajca Julija Encisa i Abdoula Ouattaru iz svog bivšeg kluba Strasbourga.
Enciso se vraća u Ipswich za 25 milijuna funti (29 milijuna eura), prema medijskim izvješćima, nakon što je 2025. proveo šest mjeseci na posudbi u Brightonu. U to vrijeme Ipswich je ispao iz Premier lige.
Paragvajski napadač, koji je za svoju zemlju igrao i na nedavnom Svjetskom prvenstvu, pridružio se Strasbourgu u rujnu 2025., a sada je potpisao petogodišnji ugovor s engleskim klubom.
Uoči prve utakmice Ipswicha u engleskom prvenstvu u subotu, kada na domaćem stadionu Portman Road dočekuju Sunderland, O’Neil je također pojačao napad momčadi s 20-godišnjim napadačem iz Obale Bjelokosti Ouattarom.
Potpisao je ugovor do 2031., a njegov transfer vrijedan je 17 milijuna funti (20 milijuna eura).
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