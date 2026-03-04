Veliki uspjeh: Josip Sikavica postao europski prvak u streljaštvu

Podijeli :

Najveći uspjeh karijere za hrvatskog strijelca.

Hrvatski strijelac Josip Sikavica ostvario je najveći uspjeh karijere osvojivši naslov europskog prvaka u disciplini zračna puška – solo na Europskom prvenstvu u Erevanu. Dvadesetčetverogodišnji član solinskog Dalmacijacementa dominirao je kroz cijelo natjecanje i zasluženo osvojio zlato.

To mu je druga medalja na ovom prvenstvu, nakon bronce u momčadskoj konkurenciji s Miranom Maričićem i Petrom Goršom. Ujedno je riječ o njegovoj prvoj pojedinačnoj medalji s velikih natjecanja, dok je ranijih sedam osvajao u ekipnim disciplinama.

Sikavica je već u kvalifikacijama bio najbolji među 56 strijelaca pogodivši svih 30 meta. Među 16 najboljih plasirao se i Maričić s 27 pogodaka. U drugom krugu kvalifikacija Sikavica je s 57 od 60 pogodaka izborio finale kao drugi, iza Nijemca Maximiliana Ulbricha, koji je s 58 pogodaka postavio europski rekord.

Finale je donijelo veliku borbu u kojoj je hrvatski strijelac slavio 15:14, osiguravši zlato posljednjim hicem. Broncu je osvojio Aleksa Rakonjac, koji je s 15:13 bio bolji od Sergeja Novoselova, dok je Maričić natjecanje završio na petom mjestu u drugom krugu kvalifikacija.