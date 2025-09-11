UEFA donijela odluku: Hrvatskoj pripalo još jedno veliko natjecanje!

Podijeli :

Izvršni odbor UEFA-e donio je odluku da će Hrvatska biti domaćin idućeg Europskog prvenstva u futsalu za žene, a natjecanje će biti održano u dvorani Gradski vrt u Osijeku od 14. do 21. ožujka 2027. godine.

Dosadašnji domaćini ovog natjecanja bili su Portugal (2019., 2022.) i Mađarska (2023.), a sva tri puta do sada naslov europskih prvaka ponijele su reprezentativke Španjolske. Nakon dosadašnjih izdanja s četiri reprezentacije, u Hrvatskoj će prvi puta nastupiti osam najboljih reprezentacija Starog kontinenta, prenosi HNS.

Na sjednici Izvršnog odbora UEFA-e koja je održana u Tirani, najviše izvršno tijelo Uefe odabralo je kandidaturu HNS-a kao najbolju te će Hrvatska imati priliku peti puta ugostiti završnicu jednog Uefinog reprezentativnog natjecanja. Do sada su u Hrvatskoj održane završnice Kupa regija (2009.), Futsal Eura (2012.), U-17 Europskog prvenstva (2017.) te U-19 Futsal Eura (2023.).

“Drago mi je što su kolege u Izvršnom odboru prepoznale hrvatsku kandidaturu kao najbolju te se radujemo ugostiti najbolje europske malonogometašice u našoj lijepoj dvorani u Osijeku. Futsal je sport s bogatom tradicijom u Hrvatskoj, trenutačno je najposjećeniji i najgledaniji dvoranski sport kod nas, a ovaj će turnir biti odličan poticaj za daljnji rast ženskog futsala.

Imat ćemo kvalitetan organizacijski team koji će sigurno isporučiti vrhunski organizirano natjecanje, što smo već pokazali na dvije futsalske završnice, 2012. i 2023. godine. Pritom sam siguran da će se svi sudionici uvjeriti u sjajno gostoprimstvo i ljepote Osijeka, Slavonije i Hrvatske”, poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić, koji je kao član Izvršnog odbora Uefe sudjelovao na sjednici u Tirani.