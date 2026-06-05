Perez najavio transfer od 150 milijuna eura, sada je otkriveno o kome se radi

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xAlbertoxGardinx via Guliver

Nakon što je dogovorio dolazak Josea Mourinha te obrambenih pojačanja Denzela Dumfriesa i Ibrahime Konatéa, predsjednik Real Madrida Florentino Pérez ne planira stati s pojačanjima.

Uoči predsjedničkih izbora u Real Madridu, koji se održavaju ove nedjelje i na kojima će mu protukandidat biti Enrique Riquelme, aktualni predsjednik najavio je slanje ponude od 150 milijuna eura za novog igrača. Španjolski mediji tvrde da je riječ o veznjaku PSG-a Joãu Nevesu.

“U utorak ću velikom klubu poslati ponudu za vrhunskog igrača. Ponudit ću 150 milijuna eura, što će biti najveći iznos koji je Real Madrid ikad platio”, izjavio je Pérez. Pritom je pokušao ostati tajanstven.

“Nikad nećete pogoditi o kome se radi”, poručio je, dodavši kako meta nije Michael Olise, Erling Haaland niti bilo koji nogometaš iz Premier lige.

Ipak, španjolski mediji brzo su otkrili identitet igrača za kojeg će Pérez poslati najveću ponudu u povijesti kluba.

“Florentino Pérez ovu ponudu šalje za Joãa Nevesa”, potvrdila je ugledna španjolska novinarka Arancha Rodríguez.

Riječ je o 21-godišnjem portugalskom reprezentativcu koji pruža odlične partije u dresu PSG-a. U Pariz je stigao u ljeto 2024. iz Benfice za 66 milijuna eura, a njegovim dolaskom trebala bi započeti nova era veznog reda Real Madrida. Za PSG je ovaj središnji veznjak odigrao 97 utakmica te upisao 14 pogodaka i 14 asistencija.

Postaja Cope tvrdi da je Pérez spreman platiti i više od 150 milijuna eura te da neće odustati od transfera, nego će učiniti sve kako bi doveo portugalskog veznjaka.

João Neves nije jedini igrač na meti predsjednika Real Madrida. Nakon što zaključi taj posao, madridski klub planira krenuti po Joška Gvardiola. Iako je u obranu već stigao Ibrahima Konaté, Real Madrid želi dodatno ojačati posljednju liniju, a izbor je pao na hrvatskog reprezentativca.

Prema pisanju AS-a, Gvardiol je spreman za transfer i želi se pridružiti Real Madridu. Cijeli posao mogao bi španjolski klub stajati oko 75 milijuna eura.

Jasno je da je Real Madrid vrlo agresivno ušao u ljetni prijelazni rok. Klub je već napustio veći broj igrača, a očekuje se dolazak novih pojačanja. Dvije uzastopne sezone bez osvojenog trofeja upalile su alarm u Madridu i potaknule Florentina Péreza na odlučnu reakciju na tržištu.