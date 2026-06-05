VIDEO / Mundijal Specijal: Bolić za SK o BiH: ‘Nakon Njemačke govorili su da nemamo budućnost, ovi momci su pokazali karakter’

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U četvrtoj epizodi našeg Mundijal Specijala koji vodi Denis Draganović red je došao na skupinu B u kojoj sudjeluje Bosna i Hercegovina. Povodom toga razgovarali smo s Elvirom Bolićem koji je svoju karijeru završio u Rijeci, a prije toga igrao je za brojne klubove od kojih se izdvajaju Fenerbahce i Galatasaray. Uz Bolića, u emisiji je sudjelovao i Edin Isanović, bosanskohercegovački novinar.

“Malo tko je očekivao da će Bosna i Hercegovina u ovim kvalifikacijama izboriti veliko natjecanje. To je veliki uspjeh. Svima nama je to trebalo. Od 2014. mnogo se promjena događalo, neke stvari nisu išle kako treba. Odlazak na Svjetsko prvenstvo je pokazao da se može uz pravilan rad doći do rezultata. Jako mi je drago zbog ljudi s kojima sam ja igrao u reprezentaciji. Učinili su nešto što je teško opisati. Tek ćemo za vrijeme Svjetskog prvenstva i nakon SP-a shvatiti koliko je ovo važan uspjeh za nas.”

Kako komentirate grupu?

“Ovi momci su jako mlada ekipa. Njihovo ponašanje na terenu, njihov karakter pokazuje da su odrasli vani i to je naša velika prednost. Oni nisu poprimili taj naš mentalitet ‘lako ćemo’. Velika prilika je to za nas. 2014. smo odigrali dobru utakmicu protiv Argentine, a sudac nas je zakinuo protiv Nigerije. U težim utakmicama smo mi bolji i bit će teško sada kada smo u ulozi favorita kao što je to slučaj protiv Katra. Ovi momci to mogu, ekipa je dobra, zajedništvo na terenu je jako bitno i to je ključ uspjeha.”

U Bosni i Hercegovini postoji izraz ‘nafaka’? Je li ovaj uspjeh neka ‘nafaka’ svih vas?

“Vratilo nam se za sve ‘baraže’. Godinama nismo bili miljenici sreće i neke stvari nisu se poklopile. Svi su bili skeptični da možemo odigrati dvije dobre utakmice u četiri dana. Momci su kroz te dvije utakmice pokazali da imaju kvalitetu i karakter. Nakon utakmice s Njemačkom ljudi su govorili da nemamo budućnost”, zaključio je Elvir Bolić.

Osim Bolića, u emisiji našeg Denisa Draganovića sudjelovao je i Edin Isanović, bosanskohercegovački novinar. Što je on sve rekao, poslušajte u videu.