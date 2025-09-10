HNS-ov šef sigurnosti podnio ostavku

U tom razdoblju bio je ključna osoba u suradnji s navijačima na utakmicama reprezentacije i SuperSport HNL-a. Razlozi njegove odluke zasad nisu poznati, a još nije jasno ni tko će ga naslijediti.

Prošle sezone upravo je on bio zadužen za organizacijske detalje dodjele pehara prvaku u neizvjesnoj završnici prvenstva između Rijeke, Dinama i Hajduka.

Rođen je 18. lipnja 1983. u Zadru. Nakon završene srednje policijske škole 2001. na Policijskoj akademiji u Zagrebu, godinu kasnije počeo je raditi u Upravi za posebne poslove sigurnosti, gdje je od 2006. bio zadužen za osiguranje domaćih i stranih dužnosnika. Paralelno je završio stručni studij Kriminalistike i specijalistički studij Kriznog menadžmenta.

U HNS-u je bio zaposlen od 2022. godine kao voditelj odjela za prevenciju, sigurnost i integritet.