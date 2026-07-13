Bilić se obratio javnosti: ‘Došao sam napraviti veliki rezultat, imam tri temelja za to!’

Nakon potvrde Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, Slaven Bilić danas je i službeno ponovno preuzeo klupu hrvatske nogometne reprezentacije.
Izvršni odbor Hrvatskog nogometnog saveza sastao se u 13 sati, a nakon potvrde Bilićeva imenovanja, od 14 sati novi/stari izbornik održao je konferenciju za medije.
Bilić je tako na mjestu izbornika naslijedio Zlatka Dalića, koji je nakon gotovo devet godina odlučio završiti svoj mandat. Dalić je u tom razdoblju postao najuspješniji hrvatski izbornik u povijesti, ostvarivši najveće rezultate s Vatrenima.
Pod njegovim vodstvom Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine osvojila povijesno srebro, četiri godine kasnije u Kataru stigla do nove medalje i osvojila broncu, dok je 2023. godine osvojila srebrno odličje u Ligi nacija.
Biliću je ovo povratak na klupu reprezentacije nakon više od desetljeća. Hrvatsku je već vodio od 2006. do 2012. godine, kada je momčad odveo na dva velika natjecanja – Europska prvenstva 2008. i 2012. godine.
Na Euru 2008. Hrvatska je bila nadomak velikog rezultata, ali je šokantno ispala u četvrtfinalu protiv Turske nakon izvođenja jedanaesteraca. Četiri godine kasnije na prvenstvu u Poljskoj i Ukrajini Vatreni nisu prošli skupinu, završivši na trećem mjestu iza Španjolske i Italije, reprezentacija koje su kasnije igrale finale.
Što se tiče Mundijala, Bilić se s Hrvatskom nije uspio plasirati na Svjetsko prvenstvo 2010. godine u Južnoj Africi.
Kako želite da igra Hrvatska pod vašim vodstvom?
"Gledat ćemo isključivo kvalitetu, to je jedino mjerilo. Naravno, ako igrač ima želju, motiv i strast da je tu, da je dio tima, da je tim sve. Ako je to podcrtano i stavljeno... Po profilu igrača koji odgovara meni i načinu koji želim da Hrvatska igra. Nije to za prvu presicu. Evo ti Portugal. Da sutra igraš protiv Portugala, nećeš onako dominirati. Ali osjetiti da su gotovi, nema više vraćanja nazad, nego: bum! Kao rotvajler. Taj način. Ja želim da mi momčadi igraju dobar nogomet. Nekad je moguće, nekad nije. Nekad to znači i defenzivu kao protiv Španjolske u Gdanjsku. Ali pokušat ću se držati svoga, to sam radio u reprezentaciji. Pokušati staviti na teren što više igrača koji su kvalitetni s loptom. A moj je zadatak natjerati ih da trče i rade obavezne stvari. Filozofija je ta. Ako nemaš igrače koji su dobri na lopti, teško ćeš pobijediti. Obično su oni slabiji u defenzivi, ali je naš zadatak da ih motiviramo."
Kako sada gledate na poraz od Turske 2008.?
"Tu sam bio najbliže Olimpu. Mislim da bismo osvojili Euro te godine. Tu si, a nisi.. Žao mi je, ali nije sad da se budim svaku noć u znoju."
Odnos s igračima
"Odnos prema igračima imat ću kao i prije. Pokušat ću biti prijateljski nastrojen, ali treba imati kompletan odnos. Sir Alex Ferguson bio je kao roditelj igračima.. Kompletan odnos ima i dobrih i loših stvari. Bit će puno davanja s moje strane, ali i zahtjeva. Tako funkcionira sve."
Hrvatska na proteklom Svjetskom prvenstvu
"Dojam je bolji od rezultata. Osnovni cilj je napravljen, prošla se grupa. Iako, uz prolazak najboljih trećih, nije to... Ali grupa je izgledala teže nego što je izgledalo, zanemario sam Panamom koju pamtim iz 2018. kad su ih Englezi napunili u Rusiji i kad ih je Brazil dobio 5-0. Ispostavilo se da je ozbiljna momčad. Šteta Portugala jer smo vidjeli dva lica hrvatske reprezentacije, što se od 1996. pokazuje. Ajmo se uhvatiti ovog drugog lica iz drugog poluvremena koje je bilo fenomenalno, vidite da se smijem. Nemam druge riječi nego da kažem da smo pokradeni, ona zadnja odluka, ono je nemoguće. To je i motiv i želja i putokaz. Naravno da je nemoguće igrati tako svaku utakmicu, ali ajmo da to bude češće, sa samopouzdanjem i gardom, zadržavajući respekt prema protivniku i svemu. Što kaže Zlatko, Hrvatska je napravila puno toga i to je moja vodilja."
O mladoj reprezentaciji i HNL-u
"Očekujem odličnu suradnju s Ivicom Olićem. Kad god smo mogli ponuditi nekog svog igrača mladoj reprezentaciji, to smo napravili. Ima u mladoj reprezentaciji materijala za postupno uključivanje. Tretman HNL-a... Nije isto igrati dobro u Hajduku i Manchester Cityju. Pokazali smo ja i moji suradnici da ne gledamo ni godine i gdje tko igra. To znači da neće netko dobiti priliku samo jer je mlad. Nema nitko prednost zbog svojih godina."
Hoće li biti pomlađivanja reprezentacije i status Mišića
"Ta je izjava izvučena iz konteksta (Dalićeva o starijem igraču, op.a.). Pomlađivanje reprezentacije je apsolutno normalno, ovo nije klub. Tamo možemo reći: nemoj mi davati duge ugovore igračima od 30-ak godina. Ovdje nema ugovora gdje nema prodaje. Ne živiš od prodaje i tamo moraju biti najbolji igrači te države. Kriterij mora biti i ponašanje, tko je s kim kompatibilan na terenu. Ali jedini kriterij je kvaliteta."
O prijašnjim kontaktima s HNS-om
"Ne može se ignorirati da sam bio izbornik prije. Svi su izbornici Hrvatske povezani jer su svi dio iste priče, jedne velike priče o hrvatskom nogometu. Ali ne bih uspoređivao što je bilo tada, što sad. Prošlo je 14 godina. Jedan dio je bio odličan, jedan dio neuspješan. Sve ima razloge zašto se to dogodilo da bi završilo dobro. Dvaput smo bili dobri, 2010. nas nije bilo. Smjena generacija, kartone, ozljede, ali veliki neuspjeh. Ali bili smo 2008. tu, jako blizu. Imao sam 2012. osjećaj da smo zreli i sve. Hrvatska je poznata po tome da, što je duže na turniru, raste. Imate neke reprezentacije kojima dosade što su dugo u kampu. Ali je to bilo davno. Ima nekih stvari koje ne bih promijenio jer teško mijenjam. Prošao sam puno toga po svijetu, ono što mi je dalo koru i patinu, što kažu u Dalmaciji. Teško mi je govoriti o sebi, ali osjećam da je to vrijeme, da sam u najboljim godinama. Ne samo po pitanju iskustva, nego i motivacije, volje i energije. To je sve razlog zašto sam prihvatio predsjednikovu ponudu. U kontaktu smo već dvije godine, ali malo smo se čuli i vidjeli od početka. Od prvog dana je to bilo kad i ako Zlatko ode. S tim je počinjalo i završavalo."
Moguće kritike pojedinih desničara?
"Imam već neke godine. Ne čitam stvari koje mi ne odgovaraju. Ako ja nisam dovoljno desno, onda taj svijet ne valja."
Koji su vaši ciljevi?
"Iako ide sve korak po korak, bit će teško, bit ćemo skromni i ponizni, to je narativ. Došao sam napraviti veliki rezultat, imam tri temelja za to. Broj jedan je stabilnost saveza, uhodana je organizacija na nivou koja stalno raste. Drugi je kvaliteta i potencijal ekipe koja je sad završila Svjetsko prvenstvo. Treće su uspjesi od 1998., a najviše pod Dalićem. Ako me se sjećate kad sam bio izbornik od 2006. do 2012., i tad sam mislio da ćemo osvojiti Euro, to je bio plan. I osvojiti Svjetsko 2010., zato se radi sve to. Pa smo 2008. bili jako blizu velikom rezultatu. Nismo se plasirali 2010., pa smo 2012. bili jako blizu, da je bilo VAR-a bismo sigurno prošli grupu. Pitao sam je li to moguće? Momci na čelu sa Zlatkom su pokazali da je. Baš mi je to najveći motiv za rezultat na Euru. Između je Liga nacija, kažu ajmo je žrtvovati za uigravanje. Ali sjetimo se kako je dobro bilo igrati polufinale i finale u Rotterdamu. Ali ne krijem, netko će reći da je arogantno. Ma nije! Trebat će puno zajedništva i svega. Došao sam ovdje napraviti veliki rezultat s reprezentacijom. U glavi mi je prvo Euro 2028."
Tko će biti u stožeru?
"Neću ga još objaviti, neće tu biti nikakvih iznenađenja. Bit će tu ljudi koji su tu bili i 2006., neki koji su me pratili po klubovima. Neki neće biti tu jer imaju svoje živote ili su se realizirali kao samostalni treneri. Neće biti velikih iznenađenja, ali će biti jak i dobar stožer."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!