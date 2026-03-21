Luke Littler prejak za Boris Krčmara: Ostavio ga je na dva osvojena lega

xShanexHealeyx PSI-23371-0028 via Guliver Image

U drugom kolu PDC European Toura u belgijskom Wiezeu Boris Krčmar imao je najteži mogući zadatak u svijetu pikadu. Igrao je protiv prvog igrača svijeta i aktualnog svjetskog prvaka Luke Littlera. Iako je ovo bio meč u kratkom formatu, do uvjerljive pobjede došao je Littler sa 6-2 u legovima.

Od početka susreta vidjelo se da je Littler na dobroj razini dok Zagrepčanin ipak nije uspio svoju te se brzo pronašao u velikom zaostatku od 3:0. Iako je tada pronašao nešto bolju igru, mladi Englez je i dalje bio na svojoj razini te je ekspresno pobjegao na 4:0 uz predivni izlaz s dva dvostruka 19.

Ubrzo zatim je pobjegao i na 5:0, a Krčmar je tada ipak uspio izlazom na 125 doći do svog prvog lega u meču. Potom je preživio nekoliko meč-strelica te je smanjio na 5:2 i leg u kojem je imao prednost prvog bacanja. Taj mini povratak naljutio je najboljeg igrača svijeta koji je ponovno ubacio u višu brzinu te je ekspresno došao do pobjede od 6:2 i prolaza u sljedeću fazu.

Što se tiče Krčmara, on je ovim porazom ostao na 20. mjestu utrke za Europsko prvenstvo na koje se plasiraju najbolja 32 pikadista u European Tour seriji.