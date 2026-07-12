Najslabiji plasman od 2006. godine: Hrvatska doznala svoju konačnu poziciju na SP-u

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Poznata su sva četiri polufinalista Svjetskog prvenstva, a nakon završetka četvrtfinala formiran je i konačan poredak reprezentacija koje su završile svoj nastup na turniru. Hrvatska je Mundijal zaključila na 20. mjestu od ukupno 48 sudionika.

Vatreni su na turniru odigrali četiri utakmice, ostvarili dvije pobjede i dva poraza, uz gol-razliku 6:7. Put Hrvatske završio je u osmini finala, gdje je nakon velike drame poražena od Portugala 2:1.

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Prema službenom poretku FIFA-e, ispred Hrvatske završile su Obala Bjelokosti, Njemačka i Nizozemska, dok su iza nje ostali Japan, Australija i Demokratska Republika Kongo.

Riječ je o najslabijem rezultatu Hrvatske na svjetskim prvenstvima od 2006. godine, kada je momčad Zlatka Kranjčara završila na 22. mjestu. Jedina iznimka je 2010. godina, kada se Vatreni nisu plasirali na završni turnir u Južnoj Africi.

Kroz povijest nastupa na svjetskim prvenstvima Hrvatska je osvojila tri medalje – broncu 1998. i 2022. te srebro 2018. godine. Ostali plasmani izgledaju ovako: 2002. godine Vatreni su bili 23., 2006. završili su na 22. mjestu, a 2014. na 19.