U polufinalu SP-a sastaju se četiri najbolje rangirane reprezentacije: Evo kako je FIFA kumovala tome

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AP Photo/Riza Ozel via Guliver

Promjene koje je napravila FIFA omogućile su povijesno polufinale.

Poznata su četiri polufinalista Svjetskog prvenstva 2026. Za plasman u finale borit će se Francuska i Španjolska te Argentina i Engleska, čime je ispisana nova stranica povijesti svjetskih prvenstava. Prvi put otkako postoji FIFA-ina ljestvica među četiri najbolje reprezentacije na Mundijalu našle su se upravo četiri najbolje plasirane momčadi svijeta.

Takvom raspletu pridonio je i novi sustav ždrijeba koji je FIFA uvela za prvo Svjetsko prvenstvo s 48 reprezentacija. Četiri najbolje rangirane reprezentacije prema ljestvici iz studenoga 2025. raspoređene su u različite dijelove nokaut-faze kako se, pod uvjetom da osvoje svoje skupine, ne bi mogle susresti prije polufinala. Španjolska i Argentina postavljene su na suprotne strane ždrijeba, kao i Francuska i Engleska, a FIFA je odluku obrazložila očuvanjem natjecateljske ravnoteže.

Plan je u potpunosti uspio jer su sve četiri reprezentacije završile prve u svojim skupinama, a zatim uspješno preskočile tri nokaut-prepreke. Francuska je u četvrtfinalu svladala Maroko 2:0, Španjolska Belgiju 2:1, dok su Engleska protiv Norveške (2:1) i Argentina protiv Švicarske (3:1) do pobjeda stigle nakon produžetaka.

Na posljednjoj FIFA-inoj ljestvici uoči prvenstva Argentina je zauzimala prvo mjesto, ispred Španjolske, Francuske i Engleske. Upravo će Francuska i Španjolska otvoriti polufinale u Dallasu, dok će dan kasnije u Atlanti snage odmjeriti Argentina i Engleska. Finale je na rasporedu 19. srpnja u New Jerseyju.