Kasparov: Fifa bi trebala sve kabele za kamere raditi od hrvatske kose

Podijeli :

xAleksanderxKalkax via Guliver

Kontroverzni gol Judea Bellinghama protiv Norveške u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva glavna je tema svjetske nogometne javnosti.

Sporna situacija dogodila se u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena kada je norveški vratar Orjan Nyland ispucao loptu koja je na sredini terena stigla do engleskog veznjaka Eliota Andersona koji je započeo akciju koja je rezultirala golom Judea Bellinghama za 1:1.

POVEZANO Matanović: Osjetio sam mali kontakt s kosom Tuchel o dodiru lopte s kabelom kamere: ‘Znamo što je bilo na utakmici Hrvatske i Portugala’

Izbornik Norveške Stale Solbakken je u poluvremenu sucu utakmice Clementu Turpinu ukazao na kabel koji pridržava mobilnu kameru iznad travnjaka, ali dobio je odgovor kako sudac nije vidio dodir lopte i kabela, a nije se oglasio niti VAR.

Nakon što je Fifa priopćila da lopta nije dotaknula kabel kamere iznad terena, brojni stručnjaci i bivši suci nastavili su dovoditi u pitanje odluku sudaca da priznaju gol Engleske.

Na tu je situaciju reagirao i Gari Kasparov, nekadašnji svjetski šahovski prvak i hrvatski državljanin. U sarkastičnoj objavi na X-u kritizirao je Fifu.

“Fifa bi trebala sve kabele za kamere raditi od hrvatske kose”, napisao je Kasparov.

Učinio je to aludirajući na činjenicu da je gol Igora Matanovića za Hrvatsku protiv Portugala poništen jer je lopta dirala kosu hrvatskog napadača.