Sisak u novoj drami upisao pobjedu i preuzeo vrh Alpske lige

Foto: Vanna Antonello

KHL Sisak je u nedjelju odigrao svoju drugu uzastopnu utakmicu Alpske lige hokeja na ledu protiv austrijskog Bregenzerwalda. Sisčani su u subotu slavili nakon penala, a slična drama bila je i u nedjelju. Sisčani su ponovno upisali pobjedu, ovaj put na krilima Bohdana Panasenka koji je golom u produžecima Sisku donio vrh lige.

Bolje su susret otvorili domaći koji su u petoj minuti golom Uska Laaksonena poveli 1:0. Sisak je ipak uzvratio za nešto manje od tri minute. Danila Larionovs se tada snašao najbolje na “powerplayju” te je zabio za 1:1.

U drugoj trećini su ponovno poveli domaći, a još jedon je strijelac bio finski hokejaš. Ovaj put je to bio Luukas Kallioinen koji je pogodio za 2:1. No, ni nakon tog pogotka nisu Vitezovi potonuli. Krajem drugog perioda ponovno je ključna bila igra s igračem više. Ponajbolji igrač Siska Bohdan Panasenko nastavio je svoju dobru formu te je golom poravnao stanje na ledu. Nakon toga se s tim rezultatom otišlo na posljednji predah pred završnu trećinu.

U njoj nije bilo pogodaka i drugu utakmicu u nizu se otišlo u dodatnih pet minuta. Tamo su Sisčani uspjeli prelomiti utakmicu u svoju korist golom Panasenka te su tako došli do pobjede kojom su ponovno preuzeli vodstvo u Alpskoj ligi. Sada su na 42 boda te imaju jedan više od drugog Salzburga 2. Sljedeći susret za Vitezove je domaći ogled protiv Asiaga, povratnike u Alpsku ligu. Prije ove lige, nastupali su u jačem starom EBEL-u koji se sada zove ICE Hockey league.