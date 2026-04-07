Povijesna pobjeda: 15-godišnjak najmlađi pobjednik meča u snookeru

Poljak Michał Szubarczyk postao je najmlađi igrač koji je pobijedio u jednom meču u sklopu Svjetskog prvenstva u snookeru, nakon što je slavio u prvom kolu kvalifikacija za poznati turnir u Sheffieldu.

Szubarczyk, koji ima 15 godina, dva mjeseca i 25 dana, srušio je prethodni rekord Liama Daviesa iz 2022. godine, pobijedivši u prvom kolu kvalifikacija poznatu trostruku svjetsku prvakinju iz Hong Konga Ng On Yee rezultatom 10:7.

„Vrlo sam ponosan. Uzbuđen sam zbog sljedećeg meča, a možda ove ili sljedeće godine postanem najmlađi igrač u povijesti na Crucibleu. To je prvi cilj svakog profesionalnog snookeraša – igrati na Svjetskom prvenstvu. Uživam u pritisku, ne utječe loše na mene. Dapače, čak ga i volim, mislim da je to dobro“, rekao je Szubarczyk.

Szubarczyk mora pobijediti još tri meča kako bi se plasirao na Svjetsko prvenstvo, a ako u tome uspije, nadmašit će Belgijca Lucu Brecela, koji je 2012. godine debitirao u Sheffieldu sa 17 godina i 45 dana.

„Posljednjih šest godina sanjam o igranju u Crucibleu. Volim predstavljati Poljsku. Bez natjecanja u Poljskoj ne bih bio ovdje jer ne bih imao priliku igrati na europskim i svjetskim turnirima“, dodao je.

Za razliku od njega, neuspješan je bio poznati šesterostruki finalist Svjetskog prvenstva, Britanac Jimmy White, koji je u prvom kolu izgubio od Kineza Gao Yanga 9:10, unatoč tome što je vodio 5:1.

White je posljednji put prije 20 godina igrao u Crucibleu. Svjetsko prvenstvo u snookeru održat će se od 18. travnja do 4. svibnja u kazalištu Crucible u Sheffieldu.