‘Povijesna odluka’: Ruski džudaši se vraćaju na međunarodnu scenu

AP Photo/Hussein Sayed via Guliver

Međunarodna džudo federacija (IJF) u četvrtak je objavila da se ruski džudaši ponovno moći sudjelovati na međunarodnim natjecanjima sa svojom nacionalnom himnom i zastavom.

Ova odluka, “prva” za sportski savez prema Rusiji od početka rata u Ukrajini 2022. godine, stupa na snagu “od Abu Dhabi Grand Slama 2025.”, koji počinje ovog petka, navodi IJF.

Ruski džudo savez pozdravio je “ovu povijesnu odluku”.

“Zahvaljujemo IJF-u na ovoj dugo očekivanoj, pravednoj i hrabroj odluci”, reagirao je  predsjednik Ruskog džudo saveza Sergej Soloveitčik.

