Otkriveno zdravstveno stanje Ivice Kostelića: Evo što kažu direktor bolnice i majka Marica

Marko Andrijasevic

Ivica Kostelić (45) i jedan francuski državljanin našli su se u ponedjeljak navečer u vrlo nezgodnoj i opasnoj situaciji na ušću rijeke Bojane u Jadransko more u Crnoj Gori.

Potvrđeno je da su Kostelić i još jedan strani državljanin spašeni “u složenim okolnostima” uz upotrebu patrolnih čamaca za brze intervencije Mornarice Vojske Crne Gore i helikoptersku podršku iz zraka.

Crnogorski mediji jutros pišu o akciji spašavanja koja je započela sinoć oko 22:45. S Kostelićem se našao francuski državljanin, a Uprava pomorske sigurnosti navela je kako su operateri na Pomorsko operativnom centru primili poziv za pomoć od osobe s obale te je hitno započela veoma složena akcija traganja i spašavanja dvojice stranih državljana.

Akcija spašavanja je trajala punih pet sati i odvijala se po vrlo nepovoljnim uvjetima uz valove visoke čak 4 metra, objašnjava Radio televizija Crne Gore.

Crnogorski mediji javljaju da su prevezeni u OB Bar, a Slobodna Dalmacija je stupila u kontakt s tom bolnicom iz koje o stanju Ivice Kostelića objašnjavaju da je “pacijent dobrog općeg stanja i danas će biti pušten iz bolnice”. Riječi direktora barske bolnice je prenijela njegova tajnica.

Net.hr je stupio u kontakt s Maricom Kostelić koja je također potvrdila da je Ivica dobro.

“Sve u redu, Ivica je dobro, nije ni izgubio svijest. Najvažnije da je dobro, da je akcija spašavanja protekla u redu i mogu samo reći da će se uskoro Ivica vratiti Zagreb”, rekla je majka i dodala:

“Do kraja tjedna će Ivica doći u Zagreb, a mi smo doznali za situaciju sinoć. Najvažnije da mi je dijete dobro i to je najbitnije. Sad, što se moglo dogoditi, kako je do toga došlo, ne mogu o tome govoriti. To kad se Ivica bude vratio, neka on komunicira i kaže što želi i što misli da treba, to nije na meni da pričam. Najbitnije je da je on dobro i to je sve što mogu reći”.