Hrvatska u četvrtak otvara Svjetsko prvenstvo: Evo s kim igra u prvom kolu

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U četvrtak navečer u Njemačkoj kreće Svjetsko prvenstvo u pikadu za reprezentacije. Prvi susret odigrat će se u 19 sati i 15 minuta, a onaj drugi mogao bi poslužiti kao uvertira za najveći svjetski sportski događaj, odnosno početak Svjetskog prvenstva u nogometu koje kreće u četvrtak od 21 sat.

Naime, drugi susret po redu na pikado pozornicu donijet će hrvatske predstavnike Peru Ljubića i Borisa Krčmara. Oni će u prvom kolu igrati protiv Japana s kojim su se susreli i na prošlom izdanju te su upisali poraz s 4-3 u legovima.

Za Japan igraju Motomu Sakai i Haruki Muramatsu koji su se na pojedinačnom Svjetskom prvenstvu pokazali u odličnom svjetlu. Sakai je u prvom kolu pobijedio Thibaulta Tricolea dok je Muramatsu na konopcima držao Michaela van Gerwena, jednog od najboljih pikadista svih vremena.

Osim Hrvatske i Japana, u skupini se nalazi i Španjolska koju će predstavljati Cristo Reyes, povratnik na PDC Tour i nekadašnji četvrtfinalist Svjetskog prvenstva te Jose Justicia, 37-godišnji pikadist koji također ima iskustvo igranja na PDC Touru.

Što se tiče hrvatskog dvojca, oni dolaze u različitom raspoloženju. Krčmar i dalje pokazuje dobre rezultate u elektronskom pikadu dok Ljubić u ovoj godini i dalje nema nijednu pobjedu te je po svim statističkim parametrima najlošiji igrač na Touru.

Ipak, ovaj format dva na dva nekad zna poremetiti ritam igrača pa Hrvatska može imati šanse u utrci do četiri lega. Iz svake skupine prolazi samo prvoplasirana ekipa koja će se pridružiti nositeljima Engleskoj, Nizozemskoj, Sjevernoj Irskoj i Škotskoj.

Te četiri reprezentacije slobodne su u prvom krugu.