Maja Srhoj donijela Hrvatskoj zlato na Svjetskom prvenstvu, Petra Uglešić brončana

Hrvatska tekvondoistica Maja Srhoj (TK Marjan) osvojila je u srijedu zlatnu medalju na Svjetskom juniorskom tekvondo prvenstvu koje se održava u Taškentu, dok se Petra Uglešić (TK Marjan) okitila broncom.

Srhoj je na putu do medalje u kategoriji do 68 kilograma najprije svladala predstavnicu Ujedinjenih Arapskih Emirata (2-0), zatim predstavnicu Meksika (2-0), pa Egipta (2-0), Kine (2-0) i u polufinalu predstavnicu Španjolske (2-0). U finalu je također s 2-0 slavila protiv Srpkinje Eme Zećirović.

Petra Uglešić je u kategoriji do 44 kilograma u prvom kolu pobijedila suparnicu iz Južne Koreje (2-0), a nakon toga redom predstavnicu Malezije (2-), pa predstavnicu Italije (2-0) i predstavnicu Tunisa, da bi u polufinalu izgubila od predstavnice Kazahstana 1-2.

U srijedu su na tatami izašli još Matija Petelinšek (TK Ion) u kategoriji do 54 kg i Filip Krnjaić (TK Dubrava) u kategoriji do 78 kg. Petelinšek je poražen u prvom kolu, dok je Krnjaić zaustavljen u osmini finala.

Hrvatska je do sada na ovom svjetskom prvenstvu osvojila četiri medalje. Prije Petre Uglešić i Maje Srhoj srebrnu je medalju osvojila Petrina sestra Klara, a brončanu Sara Žižić.