Klara Uglešić osvojila srebro na Svjetskom prvenstvu u taekwondou

Podijeli :

Foto: Taekwondo klub Marjan

Klara Uglešić iz splitskog Taekwondo kluba Marjan ostvarila je sjajan uspjeh osvojivši srebrnu medalju na svjetskom juniorskom prvenstvu u Taškentu, u kategoriji do 55 kilograma. Nakon što je u prvom kolu bila slobodna, u nastavku natjecanja uvjerljivo je svladala Kafu Al Mubarak (2:0), a potom i domaću predstavnicu Rushanakhon Ravshanovu (2:1).

U borbi za medalju bila je bolja od Iranke Dine Babarahim (2:1), dok je u polufinalu nadjačala Egipćanku Halu Hany Omar rezultatom 2:0. U finalu se susrela s Kineskinjom Zixuan Liu, koja je nakon neizvjesne borbe slavila s 2:0 u rundama.

Ovim rezultatom sestre Uglešić sada imaju ukupno 11 medalja s velikih natjecanja otkako nastupaju za Marjan. Petra se može pohvaliti naslovom svjetske prvakinje i trima europskim titulama uz jednu broncu, Klara uz ovo srebro ima i dva europska srebra te po jednu broncu sa svjetskih i europskih prvenstava, dok je Marija osvojila broncu na svjetskoj smotri.

Za Taekwondo klub Marjan ovo je ukupno 154. odličje s najvećih natjecanja, uključujući svjetska i europska prvenstva te Olimpijske igre.

Na početku prvenstva nastupe su završili Lana Graovac i Luka Kvaternik, dok svoje borbe tek očekuju Marina Bilić, Petra Uglešić, Maja Srhoj i Vito Karabatić.