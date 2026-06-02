Šok za suparnika BiH na SP-u: Zvijezda zbog ‘grijeha iz prošlosti’ ostala izvan aviona

Marco Steinbrenner/DeFodi Images via Guliver

Breel Embolo nije otputovao s reprezentacijom u San Diego jer mu je u zadnji čas stopirana ESTA autorizacija. Razlog? Presuda švicarskog suda za incident i prijetnje iz 2018. godine.

Švicarska reprezentacija doputovala je u Sjedinjene Američke Države na završne pripreme uoči Svjetskog prvenstva, ali u zrakoplovu se nije našlo jedno od najzvučnijih imena. Napadač Stade Rennaisa, Breel Embolo, morao je ostati u domovini nakon što su američke vlasti pokrenule dodatnu reviziju njegove putne dozvole.

Kako javlja BBC, problem je nastao s ESTA sustavom (automatiziranom viznom potporom za ulazak u SAD). Sustav je signalizirao problem zbog presude švicarskog suda iz 2023. godine. Naime, 29-godišnji napadač tada je osuđen na uvjetnu novčanu kaznu zbog višestrukih prijetnji tijekom uličnog incidenta u Baselu koji se dogodio još 2018. godine.

Nakon što je viši sud odbio njegovu žalbu, švicarski su mediji u travnju prenijeli kako se Embolo odbio žaliti Saveznom sudu, čime je presuda postala pravomoćna, a to je automatski upalilo alarm kod američkih imigracijskih službi.

“Nažalost, Breel Embolo trenutačno ne može putovati u SAD s ostatkom momčadi. Njegova ESTA dozvola bila je odobrena sve do danas ujutro, kada smo u 10:30 obaviješteni da ide na dodatnu reviziju. U stalnom smo kontaktu s nadležnim službama i očekujemo da će nam se Breel priključiti kasno navečer ili najkasnije tijekom sutrašnjeg dana”, stoji u službenom priopćenju Švicarskog nogometnog saveza.

Zanimljivo, Embolo je bez ikakvih problema dobio dozvolu za ulazak u SAD u lipnju prošle godine, kada je Švicarska igrala prijateljske utakmice protiv Meksika i Amerikanaca, no službena pravomoćnost presude očito je promijenila situaciju.

Optimizam ipak vlada u taboru Švicaraca. Na službenom Instagram profilu reprezentacije objavljena je fotografija igrača iz zrakoplova uz jasnu poruku: “Jedno mjesto je prazno, ali ne zadugo. Vidimo se brzo, Breel!”

Podsjetimo, Švicarska je za svoju bazni kamp odabrala San Diego, a prvu utakmicu na Mundijalu igrat će 13. lipnja protiv Katara u Santa Clari. Nakon toga ih u grupnoj fazi očekuju još i dvoboji protiv Bosne i Hercegovine u Inglewoodu te protiv suorganizatora Kanade u Vancouveru.

Embolo je ključni igrač ove generacije Švicaraca – u dresu reprezentacije upisao je čak 85 nastupa i postigao 23 pogotka, a bio je i sudionik svjetskih smotri 2018. u Rusiji te 2022. u Katru. Prošle je sezone za Rennes zabio osam golova u 31 ligaškoj utakmici, pa bi njegov eventualni izostanak bio ogroman udarac za ambicije Švicarske na turniru.