Loše vijesti za Sisak: Do kraja sezone ostali su bez ključnog igrača

KHL Sisak je u nedjelju navečer odigrao drugu utakmicu polufinala Alpske lige hokeja na ledu te su s 10:3 bili bolji od talijanskog Merana. Tako su poravnali na 1-1 u pobjedama, ali su pritom ostali bez važnih karika.

Već je u prvoj utakmici tešku ozljedu noge zadobio Litavac Marijus Dumčius koji je u ovoj sezoni u 46 utakmica ostvario 47 bodova (20 golova + 27 asistencija). Iz kluba su objavili kako litavski reprezentativac neće biti u kadru do kraja sezone iako se težina ozljede još službeno ne zna.

Loše vijesti stigle su i nakon druge utakmice. Krajem prve trećine led je napustio Vilim Rosandić koji je bio nezamjenjiv na vratima Vitezova. Iz kluba su rekli kako će on morati mirovati tri do četiri tjedna te da ga neće biti do kraja sezone.

Njegovo mjesto će u klubu zauzeti Vito Nikolić koji se u dobrom svjetlu prikazao protiv Merana. Nikolić bi mogao preuzeti i reprezentativnu “jedinicu” ako se Rosandić ne oporavi do nadolazećeg Svjetskog prvenstva IIA divizije koje kreće 20. travnja u Gruziji.

Hrvatska je nakon ispadanja iz IB divizije glavni favorit u konkurenciji sa Srbijom, Gruzijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Belgijom i Australijom.