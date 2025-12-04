Ljubitelji pikada mogu odahnuti: Svjetsko prvenstvo ostaje na istoj lokaciji do kraja desetljeća

Podijeli :

(AP Photo/Kirsty Wigglesworth) via Guliver Image

Svjetsko prvenstvo u pikadu je od nas udaljeno samo tjedan dana. "Božićna" ludnica krenut će u Londonu u Aleksandrinoj palači 11. prosinca u večernjem terminu, a tjedan dana prije početka stigle su važne vijesti za budućnost izrazito gledanog sporta diljem svijeta, a posebno u Engleskoj.

Mjesto održavanja Svjetskog prvenstva, Aleksandrina palača, je na svojim društvenim mrežama objavila kako su PDC-jem, najuspješnijom organizacijom pikada na svijetu, sklopili ugovor koji će vrijediti do 2031. godine. Tako će najbolji pikadisti u prosincu i dalje biti u Londonu.

Boris Krčmar u hrvatskom finalu izborio nastup na PDC Svjetskom prvenstvu u pikadu Luke Littler je postao najmlađi svjetski broj 1!

Ono što je dobra stvar za pikado je što se ipak radi svojevrsna selidba. Iz manje dvorane Aleksandrine palače koja prima 3.200 ljudi seli se u veliku dvoranu koja može ugostiti do 5.000 ljudi. I dalje su to nedovoljne brojke za sport za koji se uvijek traži karta više.

Koliko je popularnost ovog sporta narasla dovoljno govori podatak da se PDC odlučio na proširenje ždrijeba s 96 na 128 igrača, a nagradu za pobjednika su udvostručili s 500 tisuća funti na milijun funti.

Branitelj naslova je prvi pikadist svijeta Luke Littler, 18-godišnja engleska zvijezda.