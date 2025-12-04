Ljubitelji pikada mogu odahnuti: Svjetsko prvenstvo ostaje na istoj lokaciji do kraja desetljeća

Svjetsko prvenstvo u pikadu je od nas udaljeno samo tjedan dana. "Božićna" ludnica krenut će u Londonu u Aleksandrinoj palači 11. prosinca u večernjem terminu, a tjedan dana prije početka stigle su važne vijesti za budućnost izrazito gledanog sporta diljem svijeta, a posebno u Engleskoj.
Mjesto održavanja Svjetskog prvenstva, Aleksandrina palača, je na svojim društvenim mrežama objavila kako su PDC-jem, najuspješnijom organizacijom pikada na svijetu, sklopili ugovor koji će vrijediti do 2031. godine. Tako će najbolji pikadisti u prosincu i dalje biti u Londonu.
Ono što je dobra stvar za pikado je što se ipak radi svojevrsna selidba. Iz manje dvorane Aleksandrine palače koja prima 3.200 ljudi seli se u veliku dvoranu koja može ugostiti do 5.000 ljudi. I dalje su to nedovoljne brojke za sport za koji se uvijek traži karta više.
Koliko je popularnost ovog sporta narasla dovoljno govori podatak da se PDC odlučio na proširenje ždrijeba s 96 na 128 igrača, a nagradu za pobjednika su udvostručili s 500 tisuća funti na milijun funti.
Branitelj naslova je prvi pikadist svijeta Luke Littler, 18-godišnja engleska zvijezda.
