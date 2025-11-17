Luke Littler je postao najmlađi svjetski broj 1!

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth, via Guliver

Luke Littler postao je svjetski broj jedan po prvi put, nakon što je osvojio Grand Slam of Darts.

Littler je u nedjelju navečer u Wolverhamptonu pobijedio svog suparnika Lukea Humphriesa 16:11.

Poredak se određuje prema iznosu nagradnog novca koji je igrač osvojio na turnirima koji nose bodove tijekom dvogodišnjeg razdoblja.

Sa svojih 18 godina, Littler je sada najmlađi svjetski broj jedan u povijesti Professional Darts Corporationa (PDC).

“Evo, najbolji sam na svijetu, napokon to mogu reći. Sada kad sam broj jedan, željan sam ondje i ostati. Želim biti na vrhu sljedećih nekoliko godina”, rekao je Littler pa dodao:

“Sada ću biti meta za Lukea i sve ostale igrače. To me učinilo još gladnijim.”

Luke Littler zaradio je oko 2 milijuna eura tijekom protekle dvije godine, prestigavši Lukea Humphriesa.