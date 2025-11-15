Boris Krčmar u hrvatskom finalu izborio nastup na PDC Svjetskom prvenstvu u pikadu

Podijeli :

xhbx via Guliver

U subotu poslijepodne odigrane su kvalifikacije za PDC Svjetsko prvenstvo u pikadu. Hrvatska je tamo imala sedam predstavnika, a na kraju je u hrvatskom finalu odlučen putnik u London. Na kraju je do pobjede došao Boris Krčmar koji je sa 7-6 porazio Tomislava Rosandića.

Počelo je odlično za Hrvatsku jer su šestorica od njih sedam izborila plasman u osminu finala. Jedini nesretnik u prvom kolu bio je Slavko Brzić koji je izgubio od Adriana Dudeka sa 6-1 u legovima. Isti Slovak je potom porazio Niko Tutu sa 6-4 da bi onda naletio na gromadu Borisa Krčmara koji ga je s kvalifikacijskog turnira ispratio s uvjerljivih 7-3.

Krčmar je bio jedini s gornje strane ždrijeba, a na donjoj strani su dominirali Hrvati. Tomislav Rosandić je nakon problema u prvom kolu prtoiv Juraja Vindisa naišao na Vladimira Lešića. Zlatni iz ekipnog SP-a u elektronskom pikadu poveo je protiv Rosandića s 3-0, ali prošlogodišnji finalist ovih kvalifikacija okrenuo je i slavio sa 6-4.

U isto vrijeme kao i Rosandić pobjede su upisivali i Romeo Grbavac i Pero Ljubić. Grbavac, prošlogodišnji osvajač se mučio s izlazima pa je tako Dominika Kocika pobijedio sa 6-4, a Lubosa Pivarca sa 6-5. Nakon toga je uspio jednog od najvećoh pretendanata za naslov, Johna Michaela, poraziti s uvjerljivih 7-2.

Ljubić, jedni Hrvat s PDC Tour kartom, je nakon pobjede u prvom meču sa 6-0 protiv Stefana Posingera dugo čekao na svoj drugi meč. Osjetilo se to jer je Marija Koleka porazio sa 6-4. Ta pobjeda je osigurala da će donji dio ždrijeba dati Hrvata u finalu. Naime, Grbavac je izborio polufinale, a Ljubić je u četvrtfinalu igrao protiv Rosandića.

Na kraju je u donjem dijelu ždrijeba Rosandić sa 7-4 protiv Ljubića izborio polufinale koje je bilo i repriza prošlogodišnjeg finala. S druge strane stajali su Krčmar i Benjamin Pratnemer, sjajni Slovenac koji je u prva tri meča imao najveće prosjeke na turniru.

No, to mu nije bilo dovoljno za Big Borisa. Zagrepčanin je odigrao nevjerojatan meč te je sa 7-3 otpratio Slovenca kući. U drugom polufinalu bolji je bio Rosandić sa 7-5 pa je tako Hrvat koji živi u Slovačkoj drugu godinu u nizu došao na korak od SP-a.

Ipak, tamo je još jednom izgubio jer je Krčmar bio bolji sa 7-6. Zagrepčanin se tako plasirao na svoje šesto PDC Svjetsko prvenstvo u pikadu.

Hrvatska još uvijek može imati dvojicu jer će Pero Ljubić 24. studenog igrati kvalfikacije namijenjene igračima s PDC Tour kartom. Također, treba spomenuti i Romea Grbavca koji se plasirao na WDF Svjetsko prvenstvo. On će 28. studenog u Lakesideu igrati protiv Velšanina Alexa Williamsa.