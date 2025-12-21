Littler uspješno nastavio obranu naslova na Svjetskom prvenstvu, slijedi mu Austrijanac srpskih korijena

Podijeli :

xDennisxGoodwinx PSI-23369-0169 via Guliver Image

U drugom kolu PDC Svjetskog prvenstva Luke Littler, aktualni svjetski prvak slavio je protiv Davida Daviesa, Velšanina koji je inače zaposlen u bolnici. 18-godišnji Littler slavio je s 3-0 u setovima.

Veliku priliku u prvom setu propustio je Davies koji je kod 2-2 u legovima imao nekoliko set-strelica. Nije ih iskoristio i Littler ga je kaznio za 1-0 u setovima. Nakon toga više nije bilo povratka za Velšanina i Englez je slavio s 3-0 u setovima.

Englez nakon poraza optužio austrijskog pikadista srpskih korijena za varanje

Aktualni svjetski prvak će u trećem kolu, koje će se igrati nakon Božića, igrati protiv Mensura Suljovića, Austrijanca koji je rođen u Srbiji.