Englez nakon poraza optužio austrijskog pikadista srpskih korijena za varanje

xWaynexTuckwellx PSI-23379-0139 via Guliver Image

U popodnevnom terminu PDC Svjetskog prvenstva u pikadu susreli su se Englez Joe Cullen i Austrijanac rođen u Srbiji Mensur Suljović. Blagi favorit bio je Englez, ali do pobjede u drugom kolu je došao Suljović s 3-1 u setovima.

Suljović se mučio s igrom u prvom setu koji je glatko izgubio s 3-0 u legovima, ali je ipak sljedeća tri seta osvojio s 3-1, 3-2 i 3-2 te je tako izborio mogući okršaj s prvim igračem svijeta Lukeom Littlerom. Mladi Englez još uvijek treba slaviti u svom meču drugog kola s Davidom Daviesom.

Nakon Suljovićeve pobjede na svojim društvenim mrežama se oglasio Joe Cullen koji je optužio Austrijanca za varanje.

“Ako je ovo pikado, ne želim imati posla s tim. Oduvijek mi je Mensur bio drag izvan pozornice, ali ovo je bilo preočito. Mislim da nisam jedini koji tako misli. Stara garda će reći kako je ovo sve dio igre i možete reći što hoćete, ali ovo je varanje. To nije pikado”, napisao je ogorčeni Englez.

Cullena je zasmetala spora igra Suljovića po kojoj je poznat, no ne igra uvijek ovako sporo kao što je to radio danas. Već je prije imao problema s Garyjem Andersonom koji se također žalio na njegovu brzinu bacanja.

Suljović ipak igra po pravilima jer igrači nemaju vremensko ograničenje za bacanje. Negdje piše kako se treba baciti unutar tri minute, no to vrijeme je predviđeno za posebne pauze koje igrači mogu zatražiti.