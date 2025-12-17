PSG na krilima nevjerojatnog Rusa slavio nakon penala protiv Botovog Flamenga i postao svjetski prvak u nogometu

Podijeli :

(AP Photo/Hussein Sayed) via Guliver Image

U srijedu navečer PSG je u Kataru igrao finale FIFA Interkontinentalnog kupa protiv Flamenga, osvajača Cope Libertadores. U susretu punom uzbuđenja PSG je na kraju slavio protiv Flamenga boljim izvođenjem penala 1:1 (2:1).

Prvo poluvrijeme u potpunosti je pripalo Francuzima koji su u 11. minuti poveli s 1:0. Tada je Fabian Ruiz zabio nakon velike greške Marca Rossija, no sreća za Flamengo je bila što je lopta izašla iz igre prije nego li je argentinski vratar izbio loptu.

Tako je taj pogodak poništen, ali to nije pokolebalo PSG koji je u 38. minuti došao do pravog vodstva. Tada je Khvicha Kvaratskhelia pogodio za 1:0, rezultat s kojim se otišlo na poluvrijeme.

Flamengo je pritisnuo PSG u drugom dijelu te im je u 60. minuti došla nagrada za to. Tada je Marquinhos srušio Giorgian de Arrascaetu. Prvotno Ismail Elfath nije pokazao na bijelu točku, ali nakon poziva iz VAR sobe dosudio je kazneni udarac. Njega je kasnije u pogodak pretvorio Jorginho, Brazilac s talijanskom putovnicom koji je prije Flamenga igrao za Arsenal, Napoli i Chelsea.

Do kraja regularnog vremena nije bilo pogodaka i otišlo se u dodatnih 30 minuta, a potom i na jedanaesterce.

De La Cruz je otvorio raspucavanje za Flamengo te je bio precizan protiv Safonova, a potom je Vitinha zabio pored Rossija za 1:1.

Saul je potom ipak zaustavljen. Njegov udarac bio je premlak i Rus na vratima PSG-a upisao je obranu. Potom je Zlatna lopta Ousmane Dembele uzvratila uslugu jer je njegov udarac završio iznad gola. Loša realizacija nastavila se u sljedećem izvođenju kada je Safonov obranio Pedrov pokušaj. Brazilac je tražio ponovljeni udarac jer je smatrao da je Rus ranije izašao s linije, no to na kraju nije bio slučaj. Nuno Mendes potom je bio siguran za 2:1 vodstvo PSG-a za dolazak na korak od osvajanja Interkontinentalnog kupa.

Leo Pereira je zatim zaustavljen od Safonova da bi Rossi spasio Flamengo svojom obranom Bradleyju Barcoli. No, ni to ih nije spasilo jer je Luizu Arauju Safonov obranio i četvrti penal u raspucavanju. Izjednačio je tako rekord Helmuta Duckadama koji je 1986. godine Barceloni u finalu Lige prvaka obranio četiri penala.