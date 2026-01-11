Krčmar propustio dvije meč-strelice i zapeo na posljednjoj prepreci u Q-schoolu

Podijeli :

Guliver Image

U nedjelju se odigrao posljednji dan PDC Q-schoola, najnemilosrdnijeg natjecanja u pikadu. 128 pikadista se kroz četiri dana borilo za 16 Tour karata s kojima bi osigurali status profesionalaca. U tom natjecanju sudjelovala su petorica Hrvata, a u posljednjem danu svi su bili u konkurenciji za Tour kartu. U posljednjem danu najbolji je bio Boris Krčmar koji je došao do posljednje prepreke na kojoj je promašio dvije meč-strelice i na kraju izgubio.

Prvi je pred ploču stupio Zvonimir Lešić koji je trebao doći daleko u turniru jer je u prva tri dana skupio tri boda. Međutim, Lešić je u prvom kolu izgubio od Jannisa Barkhausena sa 6-5 te je njegov put ubrzo bio gotov.

Nešto kasnije je svoj meč započeo Romeo Grbavac koji je bio u najboljoj poziciji pred posljednji dan. Njemu su u najboljem slučaju trebale dvije pobjede, a u nekom lošijem scenariju tri. Međutim, hrvatski predstavnik nije upisao nijednu jer je u prvom kolu naletio na raspoloženog Shanea de Jonga koji je s prosjekom od 88,72 bio bolji sa 6-4.

Ubrzo nakon njega svoj meč započeo je Boris Krčmar koji je unatoč tome što nije u dobroj formi i dalje najbolji hrvatski pikadist. U meču s niskim prosjecima osvetio se Wesleyju van Trijpu koji ga je porazio u jučerašnjem danu. Krčmar je u ovom meču slavio sa 6-3 u legovima, a u drugom kolu mogao je igrati sa sunarodnjakom Tomislavom Rosandićem.

Međutim, Rosandić nije odigrao ni blizu svoje razine te je sa 6-3 u legovima izgubio od Michaela Marijsa. Paralelno s tim mečem igrao je i Danijel Ožbolt koji je izgubio od Jeffreyja Keena te je ostao bez bodova nakon četiri dana završne faze.

Tako je Hrvatska ostala samo na Krčmaru koji je trebao otići do kraja turnira, odnosno do polufinala. On je Marijsa porazio s uvjerljivih 6-2, a onda ga je čekao težak zadatak jer je igrao protiv talentiranog Čeha Adama Gawlasa. Tamo je Krčmar imao 5-2 u legovima i brojne meč-strelici da bi na kraju morao igrati odlučujući leg. Tamo su obojica odigrala maestralan pikado, a Krčmar je na kraju uspio doći do pobjede i plasmina u osminu finala.

Tamo je igrao protiv Mađara Pala Szekelyja koji je u subotu porazio Romea Grbavca. Činilo se da će Mađar srušiti Krčmara jer je poveo s 2-0, ali onda je Zagrepčanin ubacio u brzinu više te je sa 6-2 u legovima izborio četvrtfinale gdje ga je čekao Nizozemac Gilbert van der Meijden.

Njega je u sjajnom meču porazio sa 6-4 te je tako izborio polufinale turnira. S obzirom na to da nije bio sjajan u prva tri dana, polufinale mu ne bi bodovno bilo dovoljno, a to je značilo da je trebao doći do slavlja u sljedećem meču u kojem je igrao protiv Nizozemca Sietsea Lapa. Kvalitetni Nizozemac i Krčmar već su se jednom sreli, a bilo je to u prvoj fazi ovog Q-schoola gdje je bolji bio Lap.

Bio je to dramatičan meč u kojem Krčmar nije imao prednost prvog bacanja. Nasušno mu je trebao break, a njega je uspio ostvariti sjajnim izlazom na 106 pri rezultatu 3-3. Nakon toga je trebao još dva lega za osvajanje Tour karte. U tom legu napravio je veliku prednost te je lakoćom došao do 5-3 i jednog lega od pobjede i osvajanja Tour karte.

Međutim, od tog trenutka je Lap zaigrao nevjerojatno. Ekspresno se vratio na 5-4, a onda je kod tog rezultata Krčmar imao dvije meč-strelice na dvostrukom 12. Nije ih iskoristio te je Lap u posljednjem legu imao prednost prvog bacanju koju je i iskoristio. Tako je Nizozemac sa 6-5 osvojio svoju Tour kartu, a Krčmar je drugu godinu u nizu ostao bez svoje.

Tako je Hrvatska ostala samo na Peri Ljubiću koji ulazi u svoju drugu godinu Tour karte.