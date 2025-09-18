Karlo Kodrić u polufinalu Svjetskog prvenstva u hrvanju

Podijeli :

Hrvatski hrvač Karlo Kodrić, član HK Petrinja, plasirao se u polufinale Svjetskog prvenstva koje se održava u Areni Zagreb u kategoriji do 82 kilograma grčko-rimskim stilom.

Kodrić je do polufinala stigao pobjedama protiv Kirgiza Behzata Orunkula Uulua od 5-0 te Moldavca Mihaila Bradua od 4-2. Protiv Uulua je naš hrvač brzo stekao prednost koju je u kasnijoj fazi borbe lako održavao, dok je protiv Bradua ključnu prednost stekao kada se kod vodstva od 2-1 obranio od napada Moldavca, a onda iz protunapada i povećao svoju prednost na 4-1. Konačnih 4-2 postavljeno je samo sedam sekundi prije kraja.

U polufinalu kasnije u četvrtak Kodrić će za suparnika imati Iranca Gholamrezu Javada Farokhinsenjanija. Ako pobijedi, Kodrić ima zagarantirano srebro i borbu za zlato u petak, a ako izgubi tada će se također u petak boriti za broncu protiv nekog od boraca iz repesaža.

Nadomak polufinala zaustavljen je Antonio Kamenjašević (HK Herkul) u kategoriji do 77 kilograma. Nakon uvjerljive pobjede protiv Hyeonjina Kanga iz Južne Koreje prekidom zbog tehničke supremacije nakon samo 1:40 minuta borbe u 1. kolu uslijedila je iscrpljujuća borba protiv Sergeja Kutuzova u osmini finala koja je završila rezultatom 1-1, ali Kamenjašević je prošao dalje jer je osvojio prvi bod u borbi. No, u četvrtfinalu više mu nije ostalo dovoljno snage protiv odličnog Mađara Roberta Attile Fritscha, inače europskog prvaka u kategoriji do 72 kilograma otpije tri godine, pa je Mađar slavio sa 2-1.

Kamenjaševiću sada ostaje nadati se kako će Fritsch proći u finale kako bi dobio priliku u petak kroz repesaž osvojiti broncu.

Marko Koščević (HK Metalac) zaustavljen je u osmini finala kategorije do 130 kilograma, ali kao i Kamenjašević još uvijek ima priliku ući u repesaž. On je u svojoj prvoj borbi bio uvjerljiv protiv Indijca Sonua Sonua i svladao ga prekidom zbog tehničke supremacije nakon 1:45 minuta borbe, ali u osmini finala ga je dočekao branitelj naslova i prvi nositelj Iranac Amir Mirzazadeh i svladao ga tehničkom supremacijom. Kako je Mirzazadeh stigao do polufinala postoji mogućnost da pobjedom u toj borbi povuče Koščevića u repesaž.

U četvrtak je u repesažu, nažalost neuspješno, nastupila i jedina hrvatska hrvačica na ovom natjecanju Veronika Vilk (HK Slatina) u kategoriji do 72 kilograma. Bolja od nje bila je Francuskinja Pauline Denise Lecarpentier sa 4-2.