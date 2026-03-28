‘Kako putuje najuspješniji prvak Hrvatske? Vozač je tijekom vožnje i dremuckao…’

AP Photo/Eugene Hoshiko via Guliver

Svjetski prvak u trapu Josip Glasnović požalio se na tretman.

Glasnović je sa svojim kolegama iz reprezentacije otišao na Svjetski kup, koji se održava u marokanskom gradu Tangeru. No kad su stigli, dočekalo ih je neugodno iznenađenje.

Sve je detaljno opisao u objavi na društvenim mrežama.

“Kako putuje najuspješniji sportaš Hrvatske, svjetski prvak i hrvatska reprezentacija na Svjetski kup u Maroko?! Dana 27. 3. 2026. godine najtrofejnija reprezentacija Hrvatskog streljačkog saveza u disciplini trap otputovala je iz Zagreba u 18:00 sati na Svjetski kup u Maroko. Nakon što smo sletjeli na aerodrom u Casablanci u 01:00, pred nama je još 350 km vožnje autobusom do Tangera; vozač je tijekom vožnje i dremuckao.

Napokon smo došli u hotel (8:30), međutim, SAVEZ NAM NIJE REZERVIRAO HOTELSKE SOBE sa jučerašnjim danom. Da, hotelske sobe rezervirane su tek od danas, tako da nakon puta, vožnje avionom i 6 sati vožnje autobusom, u hotelske sobe možemo ući tek nakon 14 h… a i nismo imali doručak…”, napisao je Glasnović.