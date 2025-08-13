Hrvatski ronioci osvojili dvije medalje na Svjetskim igrama

Podijeli :

Hrvatski ronioci na dah Mirela Kardašević i Vanja Peleš osvojili su dvije medalje na Svjetskim igrama u Chegnduu, jednome od najvećih multisportskih događaja na svijetu koji je okupio više od 5.000 sportaša iz cijelog svijeta.

Da bi izborili nastup na ovom prestižnom natjecanju, sportaši su morali biti među deset najboljih na svijetu u svojim disciplinama, što je zahtijevalo više od godinu i pol dana intenzivnih kvalifikacija, vrhunskih rezultata i održavanja natjecateljske forme na svjetskoj razini.

Prvog dana natjecanja, u disciplini dinamika bez peraja (DNF), Vanja Peleš osvojio je brončanu medalju, dok je Mirela Kardašević zauzela četvrto mjesto. Drugog dana, u disciplini dinamika s monoperajom (DYN), Kardašević je stigla do brončanog odličja, a Peleš završio šesti.

“U žestokoj konkurenciji najboljih sportaša svijeta uvijek je lijepo stajati na postolju. Rezultat možda nije bio na mojoj apsolutnoj razini, ali uz malo sreće i puno truda okitio sam se broncom koja me jako veseli”, rekao je Vanja Peleš.

Mirela Kardašević je istaknula da su Svjetske igre u Chengduu bile iskustvo koje će pamtiti cijeli život.

“Predstavljati Hrvatsku na jednom od najvećih sportskih događaja na svijetu iznimna je čast i privilegija. Iako osobno nisam potpuno zadovoljna svojim rezultatima, činjenica da smo došli svega dva dana prije natjecanja i nastupali pod snažnim utjecajem jet laga čini ostvarene rezultate još vrjednijima. Posebno mi je drago što smo ušli u povijest – prvi put da je ronjenje na dah uvršteno na Svjetske igre, a Hrvatska je odmah osvojila dvije medalje. Ponosna sam i na svoje kolege Vanju Peleša i Doru Bassi – jer smo kao mala zemlja imali čak troje predstavnika u vodenim sportovima, u disciplinama u kojima se na svjetskoj razini može kvalificirati samo deset najboljih. Ovo iskustvo nam je svima dalo još veću motivaciju da pomičemo granice i vratimo se još jači”, rekla je Kardašević.

Hrvatsku je osim Kardašević i Peleša predstavljala i Dora Bassi koja je nastupila u plivanju s perajama i to u u disciplini 400 m Surface (monoperaja) u kojoj je zauzela odlično šesto mjesto.

“Organizacija natjecanja bila je na visokoj razini, a zadovoljstvo je bilo natjecati se na ovakvom vrhunskom događaju. Iako 400sf nije moja najjača disciplina, izuzetno sam zadovoljna konačnim rezultatom i plasmanom”, kazala je Bassi.