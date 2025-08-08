Hrvatske odbojkašice su na pragu plasmana na EP: ‘Ne zanimaju nas kalkulacije, idemo po čistih 3:0’

Podijeli :

Hrvatski odbojkaški savez

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija pred posljednju kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na EP dogodine, koju igra u subotu 9. kolovoza u osječkom Gradskom vrtu od 19 sati, ima sve u svojim rukama.

Nakon što su prošle godine u prvom ciklusu s po 3-0 pobijedile i Rumunjsku i Kosovo, sada su pred nekoliko dana u Rumunjskoj izgubile s 1-3, osvojivši ipak taj vrlo važan set. Protiv Kosova, koji je posljednji u skupini G, bez pobjede i bez osvojenog seta, našim djevojkama treba čista pobjeda.

Kapetanica Martina Šamadan, najiskusnija naša igračica, pred taj susret optimistično kaže: “Ovo nam je velika prilika da se plasiramo na EP, i sigurna sam da ćemo to i ostvariti. Ne zanimaju nas nikakve druge matematičke kalkulacije, idemo po čistih 3:0. Već smo ih jednom svladale maksimalnim rezultatom, pa vjerujem da ćemo i sada. Potencijala i kvalitete svakako imamo.”

I protiv Rumunjske prije nekoliko dana ekipa je također tražila pobjedu.

“Nismo očekivale da će biti lagano, to sigurno ne, jer Rumunjska je posljednjih godina vrlo respektabilna ekipa. Uostalom, dobile su nas i prije dva mjeseca u Zlatnoj europskoj ligi u Zadru. Mi smo dale sve od sebe u Blaju, nažalost to nije bilo dostatno za pobjedu. Zato je, kažem, sada u Osijeku prilika da osiguramo EP dogodine.”

U Zadru su bile u malo drugačijem sastavu, sada su se priključile neke inače standardne reprezentativke kojih zbog ozljeda nije bilo u prvom dijelu.

“Točno, ali niti sada nismo kompletne, nema Butigan, Grabić, Deak, Sain. Tako da se niti sada ne može reći da smo u punom sastavu, ili da smo sada jače.”

Osijek je grad koji dobro poznaje odbojku pa bi i podrška s tribina mogla povući djevojke do pobjede.

“Uvijek volimo igrati u Osijeku, stvori se dobra atmosfera na tribinama, publika nas zdušno bodri i prati, što nam puno znači. Sigurna sam da ćemo im se odužiti pobjedom i sigurnim plasmanom na EP.”