Skandal u hrvatskoj odbojci!? Sumnja se da je Mladost “pustila” utakmicu domaćeg prvenstva

xDavidxPintens_Photonewsx via Guliver

Postavlja se pitanje je li zagrebačka Mladost namjerno „pustila“ utakmicu protiv Brda u ženskoj Superligi, a slučaj je brzo prerastao okvire sporta.

Nakon prijave osobe povezane s karlovačkim klubom Kelteksom, Hrvatski odbojkaški savez pokrenuo je postupak i zatražio očitovanje Mladosti, dok je zbog sumnji u moguće klađenje u cijelu priču uključena i policija, konkretno splitska policija, donosi portal.hr.

Prema zasad poznatim činjenicama, Mladost je u Split stigla kao izraziti favorit u pretposljednjem kolu regularnog dijela prvenstva, ali je nastupila s gotovo potpuno rezervnom postavom. Takva odluka rezultirala je uvjerljivim porazom 3:0, koji se na kraju pokazao ključnim za Brda, jer je splitski klub tom pobjedom izborio doigravanje ispred konkurenata poput Osijeka i Kelteksa. Upravo taj rasplet potaknuo je sumnje u regularnost susreta i doveo do službene prijave.

Dodatnu težinu cijelom slučaju daje priča o navodnom kladioničarskom listiću, na kojem je, prema tvrdnjama, uplaćeno 500 eura uz visok koeficijent, a isplata je dosegnula oko 5.000 eura. Iako autentičnost tog listića nije potvrđena i postoji mogućnost manipulacije, činjenica da se spominju i inozemne kladionice bila je dovoljna da se uključe policija i tužiteljstvo.

Policija trenutno provodi provjere kako bi utvrdila postoje li elementi kaznenog djela, pri čemu će fokus biti na eventualnim neuobičajenim uplatama i obrascima klađenja. Prema dostupnim informacijama, dio domaćih kladionica uopće nije imao ovaj susret u ponudi, što dodatno usmjerava sumnje prema inozemnim tržištima.

Dok Savez paralelno vodi sportski postupak i može donijeti odluke vezane uz natjecateljsku regularnost, ključni zaključci očekuju se od policijske istrage. Ona bi trebala razjasniti je li riječ o taktičkom odmoru igračica ili o potencijalno ozbiljnijem slučaju povezanom s klađenjem i mogućim nezakonitim radnjama.