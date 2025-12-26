Hribar i Ljutić sportaši godine, a evo tko je najbolja momčad u 2025.

Podijeli :

Skijašica Zrinka Ljutić i plivač Jere Hribar proglašeni su najboljim sportašima Hrvatske u tradicionalnom 74. izboru Sportskih novosti.

U 74. po redu izboru jedinog sportskog dnevnika u Hrvatskoj, glasovao je 231 novinar iz 50 redakcija, a svečanost dodjele nagrada održana je u studiju HRT-a Anton Marti u Zagrebu, u nazočnosti brojnih sportskih djelatnika i uzvanika.

“Nepisano je pravilo da godina poslije Olimpijskih igara zna biti slabija, no mi smo imali godinu za pamćenje. Rezultati su bili impresivni, sretni smo i ponosni na Vas. Ova godina je obilježena i rekordnim financijskim izdvajanjima za sport. S proračunom za iduću godinu smo usedmostručili ulaganja u sport u odnosu na 2016. godinu. S poreznim olakšicama postajemo jedna od rijetkih zemalja koja ima takav sustav poreznih olakšica, a one su zamišljene kako bi se značajno povećalo financiranje sporta ne samo iz javnih sredstava već i privatnih, a tu su i veliki infrastrukturni projekti”, rekao je u uvodnom govoru ministar turizma i sporta RH, Tonči Glavina, dok je glavni urednik Sportskih novosti Robert Šola naglasio kako je “ova godina rezultatski bila sjajna za naše sportaše. Svuda su pokazivali svoj nevjerojatni talent, pobjednički gen kojemu cijeli svijet svjedoči godinama.”

Najboljom sportašicom Hrvatske proglašena je osvajačica Malog kristalnog globusa u slalomu skijašica Zrinka Ljutić koja je pobijedila sa 186 bodova. Druga je bila hrvatska reprezentativka u samostrelu Valentina Mrnjavčić Pereglin sa 23 boda, dok je treća bila džudašica Lara Cvjetko sa 18 bodova.

“Velika je čast i priznanje dobiti ovu nagradu. Drago mi je da se skijanje vratilo u vrh. Lijepo je vidjeti svoje ime među toliko velikih sportskih imena,” poručila je Ljutić video porukom iz Semmeringa gdje je očekuju veleslalom i slalom.

U muškoj konkurenciji pobijedio je Jere Hribar koji je na Europskom prvenstvu u 25-metarskim bazenima u Lublinu osvojio tri medalje – zlato na 50 metara slobodno, srebro na 100 metara slobodno, te broncu u štafeti 4 x 50 metara slobodno.

Hribar je pobijedio sa 104 boda ispred strijelca Josipa Glasnovića koji je sakupio 63 bodova, dok je treći bio hrvatski reprezentativac u samostrelu Martin Oborovečki sa 28 bodova.

“Iznimna mi je čast i zadovoljstvo biti proglašen sportašem godine. I dalje mi zvuči nerealno, ovo je jedan neopisiv osjećaj. Ponosan sam na svoje uspjehe, da su se moj trud i odricanja isplatili. Nadam se da je ovo tek prva stranica,” poručio je u video poruci Hribar, koji zbog obveza na sveučilištu Louisiana State Universityja (LSU) nije mogao prisustvovati svečanosti.

Nagradu za najbolju ekipu osvojile su kuglačice koje su na SP-u u Mađarskoj obranile naslov svjetskih prvakinja osvojen 2023. godine. Slavile su sa 119 bodova, 54 ispred hrvatskih parastolnotenisačica Anđele Mužinić Vincetić i Helene Dretar Karić koje su osvojile zlato u konkurenciji parova u kategoriji WD10 na Europskom prvenstvu u švedskom Helsingborgu, obranivši titulu osvojenu prije dvije godine u Sheffieldu. Treća je bila ženska reprezentacija u samostrelu sa 47 bodova.

“Puno je teže bilo obraniti naslov, međutim ovaj put smo uspjele,” kazala je kapetanica kuglačke reprezentacije Nataša Ravnić, dok je šef stručnog stožera Tonči Mikac dodao: “Presudio je mentalni dio. Cure su posebne, specijalne, mentalno jake.”

U muškoj konkurenciji pobijedila je rukometna reprezentacija sa 181 bodom. Drugo mjesto sa 40 bodova osvojila je reprezentacija u trapu (Giovanni Cernogoraz, Anton Glasnović, Josip Glasnović), a treća je bila hrvatska muška rukometna reprezentacija gluhih koja je po šesti put u povijesti osvojila zlatnu medalju na Olimpijskim igrama gluhih.

“Hvala svima koji su glasovali za nas. Velika je čast primiti ovu nagradu, ona je dodatan motiv za novi veliki rezultat,” kazao je kapetan rukometne reprezentacije Ivan Martinović.

Podsjetimo, hrvatski rukometaši su na Svjetskom prvenstvu koje je održano u našoj zemlji, Norveškoj i Danskoj osvojili srebro.

“Igrači i navijači su stvorili nevjerojatnu atmosferu, drago mi je da sam bio dio toga,” dodao je izbornik Dagur Sigurdsson. Rukometaše od 15. siječnja do 1. veljače očekuje nastup na EP-u.

“Nemamo vremena za slavlje, odmah krećemo s poslom,” dodao je islandski stručnjak.

REZULTATI:

SPORTAŠICA:

186 – Zrinka Ljutić

23 – Valentina Mrnjavčić Pereglin

18 – Lara Cvjetko

3 – Anđela Mužinić Vincetić

1 – Ema Sgardelli

SPORTAŠ:

104 – Jere Hribar

63 – Josip Glasnović

28 – Martin Oborovečki

20 – Gabrijel Veočić

11 – Ivan Kvesić…

EKIPA:

119 – ženska reprezentacija u kuglanju

65 – parastolnoteniski par Anđela Mužinić Vincetić/Helena Dretar Karić

47 – ženska reprezentacija u samostrelu

MOMČAD

181 – muška rukometna reprezentacija

40 – reprezentacija u trapu

7 – muška rukometna reprezentacija gluhih