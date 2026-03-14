Goran Dragić proglašen ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih

Podijeli :

Foto MA PA via Guliver

Goran Dragić, bivši slovenski košarkaš, osvajač Eurobasketa s 15 godina karijere u NBA-u na svečanoj ceremoniji proglašen je ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih u Ljubljanskom gradu. Dragić je tako podržao najveću sportsko amatersku manifestaciju u Europi i postao dio velike SIM obitelji ambasadora među kojima su Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e, Nasser Al-Khelaifi, predsjednik PSG-a, sportaši Luka Modrić, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Nemanja Vidić, Karl Heinz-Rummenigge i mnogi drugi.

Sportske igre mladih tijekom 30 godina djelovanja od osnutka okupile su više od 3,4 milijuna djece i mladih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, te Sloveniji, a od ove godine kao četvrta zemlja priključila se i Sjeverna Makedonija.Goran Dragić, legendarni košarkaš i osvajač zlatne medalje s reprezentacijom na EuroBasket 2017, od sada je i ambasador Plazma Sportske igre mladih. Svojim bogatim iskustvom iz petnaestogodišnje NBA karijere i sportskim autoritetom podržat će najveću amatersku sportsku manifestaciju za djecu i mlade u Europi. Željko Obradović, najtrofejniji košarkaški trener i ambasador Plazma Sportske igre mladih, poželio je dobrodošlicu u SIM obitelj ambasadora Goran Dragić. Dragić je pritom istaknuo kako mu je jedino u bogatoj karijeri žao što nikada nije imao priliku zaigrati u momčadi koju vodi Obradović.

Novom ambasadoru na svečanoj ceremoniji čestitke su uputili i Tomislav Družak, izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, Robert Golob, predsjednik Vlade Republike Slovenije, Aleksander Čeferin, predsjednik UEFA-e i ambassador Igara, Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane, Matjaž Han, minister gospodarstva, turizma i sporta Republike Slovenije, Tanja Fajon, ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije, Husein Memić, ministar turizma i mladeži Vlade Republike Srbije, ambasadori i prijatelji Igara Goran Ivanišević, Veselin Vujović, Zlatko Zahović, Radoslav Rašo Nesterović, Predrag Danilović, Marijan Kustić, Radenko Mijatović, Sara Isaković, Brigita Bukovec, Andreja Aleški, Uroš Zorman, Boštjan Cesar, Milivoj Novaković, Senijad Ibričić, Kruno Simon, Vladimir Androić, Marko Simeunovič i mnogi drugi.Program svečane ceremonije upotpunili su nastupi slovenske vokalne skupine Dinamitke te Tripaj feat. Nipke i Erik s pjesmom Ena pika, druga pika posvećenom Goran Dragić, a izravan prijenos u 9 zemalja emitirao se na. N1, Sportklub i Arena Sport televizijama.

Plazma Sportske igre mladih pružaju djeci potpuno besplatno natjecanje u 10 sportskih disciplina – Coca-Cola Cupu, Tommy turniru u malom nogometu, rukometu, 3×3 Sprite Cupu, odbojci, odbojci na pijesku, Wiener turniru u šahu, Kinder Joy turniru u stolnom tenisu, tenisu, graničaru te u atletici u sklopu Telemach Dana sporta.