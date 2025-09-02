Hrvatska s osam predstavnika na Svjetskom atletskom prvenstvu

Podijeli :

Na skorašnjem Svjetskom atletskom prvenstvu, koje će se održati od 13. do 21. rujna u Tokiju, nastupit će osmero hrvatskih predstavnika, po četiri atletičarke i atletičara, objavio je Hrvatski atletski savez (HAS).

Našu će reprezentaciju predvoditi trofejna bacačica diska 35-godišnja Sandra Elkasević koj će u Tokiju pokušati osvojiti svoju šestu medalju na svjetskim smotrama. Aktualna europska prvakinja dva je puta u karijeri osvajala svjetski naslov (Moskva 2013, London 2017), dva je puta bila svjetska doprvakinja (Peking 2015, Eugene 2022), a jednom je bila brončana (Doha 2019). Na zadnjem SP u Budimpešti bila je peta, dok je na nedavnom finalu Dijamantne lige u Zurichu zauzela četvrto mjesto. Na svjetskim ljestvicama ove godine Elkasević sa svojimmnajboljim hicem od 66.97 metara zauzima 11. mjesto, ali ispred nje je čak šest Amerikanki koje neće sve smjeti nastupiti u Tokiju.

Uz Elkasević, Hrvatsku će u ženskom disku predstavljati i 25-godišnja Marija Tolj koja u Tokio putuje s najboljim ovosezonskim rezultatom od 64.04m što ju svrstava na 22. mjesto svjetske ljetvice.

Kvalifikacije ženskog diska na programu su odmah prvog dana prvenstva, u subotu 13. rujna, dok će 12 najboljih iz kvalifikacija bacati u finalu u nedjelju 14. rujna.

Olimpijska pobjednica u bacanju koplja otprije devet godina iz Rio de Janeira, 30-godišnja Sara Kolak nalazi se na 29. mjestu svjetske ljestvice ove godine s rezultatom od 61.40 metara. Ona će svoj nastup u kvalifikacijama imati u peta 19. rujna, dok je mogući nastup u finalu dan kasnije.

Veronika Drljačić (23) će nastupiti u kvalifikacijama na 400 metara u nedjelju 14. rujna, uz mogući nastup u polufinalu dva dana kasnije, dok je finale te discipline na programu u četvrtak 18. rujna.

Roko Farkaš (20) i Filip Pravdica (30) nastupit će u kvalifikacijama skoka u dalj u ponedjeljak 15. rujna uz mogući nastup u finalu dva dana kasnije, bacač kladiva Matija Gregurić (29) nastupit će u kvalifikacijama također u ponedjeljak 15. rujna uz mogući nastup u finalu dan kasnije, dok će hrvatski rekorder na 800 metara Marino Bloudek (26), koji s rezultatom 1:44.01 minuta drži 33. mjesto na svjetskim ljestvicama, nastup u kvalifikacijama imati u utorak 16. rujna. Ukoliko bude uspješan, nastupit će i u polufinalu u četvrtak 18. rujna, dok je finale te discipline na programu u subotu 20. rujna.