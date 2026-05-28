Slovenac uvjerljivo slavio u Šangaju, a sad najavio dolazak u Zagreb

Nakon više nego uvjerljive pobjede na mitingu Dijamantne lige u Šangaju, Slovenac Kristjan Čeh je potvrdio dolazak i na 76. Boris Hanžeković memorijal, objavili su organizatori u četvrtak.

Čeh je u Šangaju pobijedio u bacanju diska hicem od 70.58 metara, čime je za više od tri metra nadmašio najbliže suparnike, a postavio je i novi rekord mitinga.

Prošle godine je u Zagrebu slovenski diskaš “ukrao show“ postavivši sa 72.34 fantastičan rekord Hanžekovićevog memorijala. Bivši svjetski i europski prvak tim je hicem bio ostvario najbolji rezultat u bacanju diska na tlu Europe u posljednjih 20 godina.

S obzirom na Čehovu formu na startu sezone, sličan doseg možemo na stadionu SP Mladost očekivati i u popodnevnim satima 26. lipnja.

Kristjan Čeh osvojio je zlato i srebro na svjetskim prvenstvima, a ista odličja ima i s prvenstava Europe. Jednom je bio i ukupni pobjednik Dijamantne lige.