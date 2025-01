Olimpijac koji je koštao Hrvatsku zlata za jednu stotinku, ostao bez svih medalja

Podijeli :

Požari koji haraju Los Angelesom pokazali su se fatalnima za dom bivšeg olimpijskog plivača Garyja Halla Jr., osvajača pet zlatnih olimpijskih medalja.

“Bio je gori od bilo kojeg filma o apokalipsi koji ste ikada vidjeli, ma i 1000 puta gori”, rekao je Hall Jr. za Sydney Morning Herald.

“U Los Angelesu je kaos. Bili smo okruženi plamenom. Žeravica je padala po meni dok sam uskakao u auto. Imao sam vremena samo za uzeti svog psa i svega par osobnih stvari. Jednostavno je svaka osoba bila za sebe. Teško je. To je veliki gubitak… Izgubio sam sve što posjedujem.”

Hall Jr., koji je dominirao plivačkim bazenima na Olimpijskim igrama 1996., 2000. i 2004., izgubio je ne samo svoj dom nego i svojih deset olimpijskih medalja (pet zlatnih, tri srebrne i dvije brončane) te brojne uspomene i trofeje iz bogate sportske karijere.

“Razmišljao sam o medaljama. Nisam imao vremena spasiti ih,” rekao je Hall Jr. za NYPost.

“Svi žele znati jesu li medalje izgorjele. Da, sve je izgorjelo. To je nešto bez čega mogu živjeti. One su samo predmet. Sad me čeka naporan rad da krenem ispočetka.”

Gary Hall Jr. ispričao je kako je razgovarao s kćeri kada je primijetio “kolanje dima” iznad svoje kuće u Pacific Palisadesu u Los Angelesu. Plamen se brzo širio, eksplozije su odjekivale, a kuće su nestajale u vatri. Na poznatom Sunset Boulevardu promet je bio potpuno blokiran, ljudi su napuštali automobile i bježali.

Hrvati pamte Halla Jr. po povijesnoj utrci na Olimpijskim igrama u Ateni 2004., kada je u finalu discipline 50 metara slobodno Duje Draganja osvojio srebrnu medalju. Hall Jr. odnio je zlato s prednošću od samo jedne stotinke sekunde.

Hall Jr. ostat će zapamćen ne samo po svojim sportskim uspjesima, već i po kontroverznim izjavama, poput one prije Olimpijskih igara 2000., kada je izjavio kako će Amerika “razbiti Australiju kao gitare” u štafeti 4×100 metara slobodnim stilom. Ironično, Australci su tada pobijedili Amerikance i osvojili zlato.

Unatoč tragediji, Hall Jr. poručuje da će nastaviti s borbom:

“Bit će vrlo emocionalno kada se vratim na mjesto gdje je kuća stajala. Proći ću kroz pepeo i vidjeti ima li što za spasiti.”