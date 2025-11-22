Huklek: Sretan sam što je pravda pobijedila

Podijeli :

AP Photo/Aaron Favila via Guliver

Sretan sam što je pravda napokon pobijedila, kazao je hrvač Ivan Huklek dan nakon što je potvrđeno kako je on osvajač brončane olimpijske medalje s Olimpijskih igara u Tokiju koje su održane prije više od četiri godine.

“Kažu da ovo nije ista emocija kao osvojiti medalju na samom natjecanju i biti na postolju, ali ja sam svejedno sretan”, izjavio je 29-godišnji Huklek.

U petak je objavljeno kako je Međunarodna sportska arbitraža (CAS) odbila žalbu srpskog predstavnika Zuraba Datunašvilija koji je diskvalificiran zbog višestrukog kršenja antidopinških pravila, a Huklek je u Tokiju izgubio dvoboj za brončanu medalju u kategoriji do 87 kilograma upravo od Datunašvilija. Prošle godine CAS je suspendirao Datunašvilija na pet godina te mu izbrisao sve rezultate od svibnja 2021. do travnja 2023., a OI u Tokiju su održane upravo u tom razdoblju.

“I prije ove odluke u planu je bilo da hrvam do sljedećih Olimpijskih igara u Los Angelesu. I dalje sam motiviran, samo da bude zdravlja”, dodao je Huklek, koji je još početkom seniorske karijere osvojio srebrna odličja na svjetskom te na europskom prvenstvu do 23 godine 2017., odnosno 2018. godine.

Broj hrvatskih medalja s OI u Tokiju tako je povećan s osam na devet i to po tri zlata, srebra i bronce. Zlata su osvojili veslačka braća Martin i Valent Sinković u dvojcu, teniski par Nikola Mektić i Mate Pavić te tekvondašica Matea Jelić, srebra teniski par Marin Čilić i Ivan Dodig, gimnastičar Tin Srbić na preči te jedriličar Tonči Stipanović u klasi laser, a bronce veslač Damir Martin u samcu, tekvondaš Toni Kanaet i hrvač Ivan Huklek.

Hrvanje je ujedno postalo 11. sport s medaljom s OI, nakon tenisa, košarke, rukometa, vaterpola, dizanja utega, veslanja, plivanja, streljaštva, gimnastike, tekvondoa, atletike, jedrenja, boksa i džuda.