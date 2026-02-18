Hrvatica o drami na ZOI-ju sa psom: ‘Mislila sam da je vuk i da će me ugristi’

Podijeli :

Hrvatske reprezentativke u skijaškom trčanju Tena Hadžić (21) i Ema Sobol (18) zauzele su 19. mjesto u kvalifikacijama ekipnog sprinta slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Teseru što nije bilo dovoljno za plasman u finale.

Hadžić je u završnici svog nastupa imala i posebno iskustvo jer ju je u zadnjih 100 metara “ganjao” pas koji se oteo s uzice. Srećom, nije ju i omeo u trčanju.

“Isprva sam mislila da je to vuk, da možda haluciniram zbog naporne utrke. Bio je izuzetno velik i dok je trčao pored mene, bojala sam se kako bi me mogao ugristi”, rekla je po dolasku u cilj.

Na cilju je reagirao direktor FIS-ove staze Michel Rainer, koji je uhvatio psa i udaljio ga iz natjecateljskog prostora. Situacija je nosila i određeni rizik.

“Činjenica da je pas uopće uspio izaći na stazu nije dobra. Za mene to nije velika stvar jer se ne natječem za medalju. Ali da se to dogodilo u finalu, gdje su medalje u pitanju, moglo je biti opasno”, dodala je Hadžić.

Pas je potom protrčao i pokraj Grkinje Konstantine Charalampidou, koja je cijelu situaciju doživjela s dozom humora.

“Pratio je kameru na ciljnoj ravnini, bio je sladak i, srećom, nije ometao utrku. Bilo je smiješno. Natjerao me je da zaboravim na utrku jer nije bila dobra. Zahvaljujući njemu, sada sam slavna pa mu moram zahvaliti”, rekla je Grkinja.