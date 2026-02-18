Zanimljive scene na ZOI: Pas se oteo s uzice i ganjao Hrvaticu, ostala je bez finala

Hrvatske reprezentativke u skijaškom trčanju Tena Hadžić (21) i Ema Sobol (18) zauzele su 19. mjesto u kvalifikacijama ekipnog sprinta slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Teseru što nije bilo dovoljno za plasman u finale u kojem će nastupiti 15. najbržih parova iz kvalifikacija.

Zanimljivo, i Hadžić i Sobol su zadanu dionicu svladale za 3:42.57 minuta, za najbržim Šveđankama Jonnom Sundling i Majom Dahlqvist su zaostale 55.21 sekundi, dok su im 15. Kineskinje Dinigeer Yilamujiang i Chunxue Chi, zadnje koje su prošle u finale, “pobjegle” za 12.14 sekundi.

Hadžić je u završnici svog nastupa imala i posebno iskustvo jer ju je u zadnjih 100 metara “ganjao” pas koji se oteo s uzice. Srećom, nije ju i omeo u trčanju.

Ovime su Hadžić i Sobol okončale svoje nastupe na ZOI u Italiji, Hadžić je u pojedinačnom sprintu bila 66., dok je u utrci na 10km zauzela 97. mjesto, dok je Sobol u sprintu bila 75., a u utrci na 10km 88.