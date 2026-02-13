Australki zlato u daskanju na snijegu

Podijeli :

Australka Josie Baff osvojila je zlatnu medalju u ženskom daskanju na snijegu na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo u petak.

Čehinja Eva Adamczykova osvojila je srebro, a broncu je osvojila Michela Moioli iz Italije.

Ovo je 23-godišnjoj Australki prvi nastup na Zimskim olimpijskim igrama, a svojoj je zemlji osigurala prvu olimpijsku medalju u ovoj disciplini.

Za Čehinju Adamczykovu ovo je treća olimpijska medalja u ovoj disciplini, dok je za Talijanku Moioli ova bronca druga medalja nakon zlata u PyeongChangu 2018.